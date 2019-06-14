Cumhurbaşkanlığı, Volkswagen için devreye girdi

Alman otomotiv devi Volkswagen’ın (VW) yeni üretim tesisi için Türkiye ve Bulgaristan arasında yaşanan rekabete ilişkin olarak Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung'a (FAZ) açıklamalarda bulundu.





Volkswagen ile devam eden müzakereleri yürüten Arda Ermut, Türkiye'nin avantajlı olduğu noktalara dikkat çekerek, fabrikanın sadece yatırım olarak değil sembolik olarak da taşıdığı önemi vurguladı.





Alman şirketlerinin yatırım kararlarının artık eskisi kadar siyasi ilişkilerden etkilenmediğini belirten Ermut, geçen aylarda iyileşme yönünde çok açık işaretler görüldüğünü kaydetti. Türkiye ve Almanya arasındaki ikili ilişkiler Türkiye'de demokrasi ve insan haklarının durumu konusunda yaşanan sıkıntılar ve özellikle tutuklu Alman vatandaşları nedeniyle geçtiğimiz yıllarda gerilmişti.





Yılda yaklaşık 67 bin araçlık satışla VW'nin Türkiye'de en çok tercih edilen marka olduğunu, buna ek olarak VW bünyesinde üretilen Skoda'nın yılda 21 bin araç sattığını belirten Ermut, rakip markalar Renault, Fiat, Ford, Toyota ve Hyundai'ye gönderme yaparak, VW'nin Türkiye'de en çok satan altı marka arasında Türkiye'de üretimi olmayan tek şirket olduğuna dikkat çekti.





Volkswagen şirketinin Türkiye'yi sadece bir pazar olarak değil aynı zamanda üretim merkezi olarak görmesini umduklarını kaydeden Ermut, "Her Türk vatandaşı üretimin bizde yapılmasını istiyor. Diğer beş büyük buradaysa niye Volkswagen da gelmesin?" dedi.





100 milyon euroluk teşvik iddiası





Gazete, VW'nin Amerikan Ford ile işbirliğini güçlendirme planlarına atıfla Hannover'deki Transporter modellerinin üretiminin Ford'un Gölcük'teki fabrikasına kaydırılmasının muhtemel olduğunu kaydetti. Skoda ve Seat'ların üretileceği tamamen yeni fabrikanın nereye kurulacağının belli olmadığını belirten FAZ, İzmir yakınlarında 2001 yılına kadar Opel'in bulunduğu 40 hektarlık bir araziyle ilgili görüşmeler yürütüldüğünü yazdı. Görüşmelerde arazinin İzmir demir yolu ağıyla bağlantısının somut olarak gündemde olduğunu belirten gazete, Türk hükümetinin yaklaşık 100 milyon euroluk teşvik planının da görüşmelerde ele alındığını bildirdi.





FAZ'a konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı, rakip Bulgaristan'ın adını vermeden Türkiye'nin üretim açısından sunduğu avantajlara da işaret ederek, Türkiye'nin nitelikli iş gücü, üretim maliyetleri, 80 milyon nüfuslu büyük bir pazar oluşu ve coğrafi konumu nedeniyle ihracat üssü olma niteliğini öne çıkardı. Volkswagen'ın tercihini Türkiye'den yana yapacağı konusunda iyimser olduğunu belirten Ermut, "Burada daha en az iki ya da üç uluslararası üreticiye daha yerimiz var" diye konuştu.





Elektrikli araçlar, otonom sürüş ve dijital teknolojiler için yatırım yapmaya hazırlanan VW'nin bünyesindeki Skoda Karoq ve Seat Ateca tipi araçların üretiminin Doğu Avrupa'da açılması planlanan yeni fabrikada yapılacağı ve üretim yeri olarak Bulgaristan ve Türkiye arasında karar verileceği açıklanmıştı. VW Denetleme Kurulu’nun kesin kararını Kasım ayında açıklaması bekleniyor.





(Deutche Welle Türkçe)





