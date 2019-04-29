Samanyolu Haber /Gündem / Cumhurbaşkanlığı'nda dikkat çeken 'Gül' operasyonu /29 Nisan 2019 12:06

Cumhurbaşkanlığı'nda dikkat çeken 'Gül' operasyonu

Cumhurbaşkanlığı, eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün kişisel internet sitesine cumhurbaşkanlığı resmi sitesinden verilen linki kaldırdı.

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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından yeni bir parti kurulacağı iddia edilmiş ve bu, uzun bir süre Türkiye gündeminde kalmıştı. Söz konusu iddianın gündemde olduğu süreçte Davutoğlu, AKP yönetimine yönelik kapsamlı bir eleştiri metni yayınlamıştı.

Cumhuriyet’ten Ozan Çepni’nin haberine göre, söz konusu açıklamaların ardından cumhurbaşkanlığı bir adım attı. Cumhurbaşkanlığı resmi sitesinden Gül’ün kişisel internet sitesine verilen link kaldırıldı.

Kaldırılan link, eski cumhurbaşkanlarının özgeçmişlerinin bulunduğu alanda Gül’e ayrılan bölümde yer alıyordu.
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