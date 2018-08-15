Cumhurbaşkanlığı sitesi Erdoğan'ın o sözlerini yayınlamadı

Erdoğan'ın konuşmasındaki en dikkat çekici bölüm, ABD'nin elektronik ürünlerine boykot çağrısı yapmasıydı. Erdoğan boykot çağrısını şu ifadelerle yaptı: "Amerika’nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone’u varsa öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemizde Venüs Vestel var."





Erdoğan'ın bugünkü konuşması Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinde de yayınlandı ancak haberde boykot çağrısına ilişkin ifadelere yer verilmemesi dikkat çekti.







İfadelerin çıkarılması konusunda Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklama yapılmadı



