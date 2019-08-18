Cumhurbaşkanlığı sistemine makyaj

Cumhurbaşkanlığı’nda yeni sisteme yönelik eleştiriler üzerine başlatılan çalışmalarda şikâyetlerin yoğunlaştığı konular dışında kapsamlı bir değisiklik düşünülmüyor. Vekillerin “Meclis’in etkisizleştirildiği” yakınmaları üzerine kapatılan Başbakanlık Kanunlar Kararlar Genel Müdürlüğü gibi TBMM’de bir yapı kurulması planlanıyor. Milletvekillerinin bakanlara ulaşma sorununun aşılabilmesi için de illerin ihtiyaç duyduğu yatırımlarla igili “ihtiyaç listeleri” oluşturulması üzerinde duruluyor.





Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre Cumhurbaşkanlığı’nın 23 Haziran seçimleri sonrasında üzerindeki tartışmaları alevlenen ve parti içinde de pek çok yönü eleştirilen yeni sistemdeki aksaklıkların giderilmesi için başlattığı çalışmada büyük oranda sona doğru gelindi. Yeni yasama yılının başlamasıyla birlikte sistemle ilgili bazı değişikliklerin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Ancak bu değişikliklerin özellikle milletvekillerinin yakınmalarına neden olan ve TBMM’nin etkisizleştirildiği eleştirilerini ortadan kaldıracak küçük çaplı uygulama değişiklikleri olacağına dikkat çekiliyor. İlk olarak Meclis tatile girmeden önce milletvekillerinin “Bakanlara ulaşamıyoruz” serzenişleri üzerine başlatılan ‘nöbetçi bakan’ uygulamasının sistematik hale getirilmesi üzerinde duruluyor. Bakanların yurtiçi ve yurtdışı programlarına göre haftalık ya da duruma göre günlük olarak bir bakan, TBMM Genel Kurulu’nun çalıştığı günler Meclis’te olacak.





Ofisler kurulacak





Yeni sisteme geçildiğinden beri yasa önerilerinin hazırlanmasında sıkıntılar yaşanıyor. Hükümetin TBMM’ye yasa tasarısı sunma yetkisi yeni sistemle birlikte kaldırıldığı için Cumhurbaşkanlığı ya da bakanlıklarda hazırlanan taslak metinler AKP Grubu’na gönderiliyor. AKP Grubu’nda daha çok önerinin altına imza atacak milletvekilleriyle yapılan toplantıların ardından yasa önerisi TBMM Başkanlığı’na sunuluyor. Burada yaşanan kopukluk ve zaman kaybının önlenmesi için yeni sistemle birlikte kapatılan Başbakanlık bünyesindeki Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü’ne benzer bir yapının TBMM’de kurulması üzerinde duruluyor. Meclis’te Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı bulunuyor. Ancak AKP yöneticileri, söz konusu başkanlığın yalnızca rutin işleri yürüttüğünü, yasama sürecine çok fazla dahil olmadığını, bundan sonraki süreçte uzman kadrosunun genişletilerek daha etkin bir konuma getirilebileceğine dikkat çekiyor.





Cumhurbaşkanlığı’ndaki çalışmalar sırasında gündeme gelen bir diğer konu ise, yatırımlar konusunda bakanlar ve parti yöneticilerinin seçim bölgeleriyle diğer iler arasındaki eşitsizlik nedeniyle parti içinde yaşanan tartışmaların önüne geçilmesi için önlem alınması üzerinde yoğunlaşıyor. Yeni sistemle ilgili çalışmalar kapsamında önceki yıllarda pek çok kez tartışma konusu olan “milletvekillerine ofis” önerisinin yeniden gündeme gelebileceği kaydediliyor. Parti içinde “Eğer milletvekilleri yasama süreçlerine katılacaklarsa onları destekleyecek kadroların olması lazım. Onun için de ofis sisteminin yaşama geçirilmesi lazım” görüşünü dile getiriyor.