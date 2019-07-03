Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin mimarı Erdoğan değil ABD’li McKinsey şirketi çıktı

Millî gazete, gündemi sarsacak bir başka gerçeği daha açıklıyor.





Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne yönelik tartışmalar devam ederken iktidar partisinden üst düzey bir yetkilinin yaptığı çarpıcı açıklamalar sistem tartışmalarını daha da derinleştirecek. AKP yetkili, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin iktidar partisi tarafından hazırlanmadığını, sistemin daha önce de ülke gündemini uzun süre meşgul eden ABD’li McKinsey Danışmanlık Firması tarafından dizayn edildiğini ifade etti.





Gündemi sarsacak açıklamaları bununla da kalmayan üst düzey yetkili, sistemin güncellenmesinin de ABD’li şirket McKinsey’e verildiğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin güncellenmesinin de McKinsey tarafından yapılacak olması iktidar partisi içinde de rahatsızlıklara neden oldu.







SİSTEMİN OLUŞUMUNDA AKP’DEN KİMSEYE GÖREV VERİLMEDİ







AKP'li üst düzey yetkili yaptığı açıklamada tartışmaların odağında bulunan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin tüm aşamalarının ABD’li McKinsey tarafından yapıldığını, sistemin oluşumunda AKP’den kimsenin görev almadığını da dile getirdi. Yetkili, dolayısıyla devletin tüm kurullarının ve komisyonlarının ABD merkezli McKinsey firmasına emanet edildiğini söyledi.





SİSTEMİN GÜNCELLENMESİ DE MCKINSEY’E EMANET





Parti içinde yapılan son istişare toplantılarında söz konusu sistemin güncellenmesi konusunda görüş birliğine varıldığını belirten üst düzey yetkili, sistemin düzeltilme işleminin de tekrardan ABD’li şirket McKinsey’e verildiğini ifade etti. Bu durumun parti içinde rahatsızlığa neden olduğunu söyleyen AKP li üst düzey yetkili, parti içinde bu karara tepkilerin olmasına rağmen herhangi bir geri dönüşün olmadığını da ifade etti.





PARTİ DEĞİL, SARAY ÇALIŞMAYI YÜRÜTÜYOR







Yetkili, ABD’li şirket McKinsey’in Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni “yarı başkanlık sistemine ve Meclis’i güçlendirecek bir güncelleme üzerinde çalıştığını” dile getirdi. Partinin karar mercilerinde ABD’li şirketle görüşen kimsenin olmadığını söyleyen yetkili, sistem üzerinde güncellemenin ‘Saray’ üzerinden yürütüldüğünü ifade etti. ABD’li McKinsey firmasına yaptırılan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin maliyetinin çok yüksek olduğunu söyleyen yetkili, bu maliyetin yakında ortaya çıkacağını da vurguladı.





MCKİNSEY’DEN GERİ ADIM ATILMIŞTI





ABD merkezli McKinsey firmasıyla daha önce Türkiye ekonomisini düştüğü kriz ortamından kurtarmak amacıyla işbirliğine gidilmişti ancak süren tartışmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan geri adım atıldığını duyurmuştu. McKinsey ile anlaşmanın amacının ise yabancı yatırımcıları Türkiye’ye getirmek olduğu ifade ediliyordu. Öte yandan birçok bakanlıkta McKinsey firmasının çalışmalarını yürüttüğü biliniyor.









EKONOMİ DE BU ŞİRKETE TESLİM EDİLMEK İSTENMİŞTİ





Türkiye ekonomisini düştüğü kriz ortamından kurtarmak amacıyla ekonomi de ABD merkezli McKinsey firmasına teslim edilmek istenmiş, kamuoyundan gelen tepkiler üzerine geri adım atılmıştı.





SİSTEM, CUMHURBAŞKANLIĞI DEĞİL MCKINSEY SİSTEMİ’YMİŞ..

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KÜRESEL ŞİRKETE NE KADAR ÖDEME YAPILDI?

Çarpıcı açıklamalarına devam eden ve ABD’li şirket McKinsey’in Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni değiştirecek “yarı başkanlık sistemi ve Meclis’i güçlendirecek bir güncelleme üzerinde çalıştığını” dile getiren yetkili, sistemin maliyetinin çok yüksek olduğunu ve bu maliyetin yakında ortaya çıkacağını da vurguladı.