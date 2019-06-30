Samanyolu Haber /Gündem / Cumhurbaşkanlığı sistemi bir yılda patladı : ''Hantal yapıya dönüştü" /30 Haziran 2019 09:48

Cumhurbaşkanlığı sistemi bir yılda patladı : ''Hantal yapıya dönüştü"

Yeni sistemin aksaklıklarıyla ilgili yapılacak çalışmada bakanlıkların yapısı da masada.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin eksiklikleri ve aksaklıklarıyla ilgili çalışma yapılacağını açıklarken, AKP kulislerinde bir süredir, “denge denetim” sisteminin iyi kurulamamasından dolayı, Cumhurbaşkanlığı sistemiyle 16’ya düşürülen bakanlık sayısının tekrar artırılacağı konuşuluyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ayrılması gerektiği dile getirilirken; Erdoğan’ın kabine revizyonu için bu çalışmanın sonucunu bekleyebileceği kaydediliyor.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP’de bir süredir uygulama sorunları, tam oturmaması nedeniyle işleyiş sıkıntıları ve yapısal tıkanıklıklar nedeniyle eleştiri konusu olan yeni sistemle ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bir çalışma yapılacağını açıklamıştı. Erdoğan, sistemin 1 yıllık uygulama sonuçları, eksiklikleri, aksaklıkları ve geleştirilmesi gereken yönleriyle ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın başkanlığında bakanlar, kurumlar, akademisyenler, medya mensupları ve ilgili tüm kesimlerin katılımıyla değerlendirmenin gerçekleştirileceğini söylemişti.
"Hantal yapıya dönüştü"
 Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, özellikle bu 3 bakanlığın çalışma alanı ve personel sayısının çok fazla olduğu, bakanlıkların birleşmesiyle daha işlevsel bir yapı kurulması amaçlanmasına karşın hantal bir yapıya dönüştüğü eleştirileri dile getiriliyor. Tıkanıklıkların aşılması için bu bakanlıkların yeniden ayrılabileceği, diğer bakanlıklardaki işleyişin de değerlendirilerek Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle yeniden yapılandırılacağı kaydediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, olası bir kabine revizyonu için bu çalışmanın sonucunu bekleyebileceği ifade ediliyor.

Sistem üzerindeki bir diğer eleştiri de, Cumhurbaşkanlığı’ndaki kurullar ve ofislerle genel merkez ve TBMM’deki yasama süreçleriyle ilgili yetki karmaşasının yaşandığı yönünde.
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