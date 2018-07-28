Samanyolu Haber /Gündem / 'Cumhurbaşkanı'na soru soramazsınız' /28 Temmuz 2018 13:38

'Cumhurbaşkanı'na soru soramazsınız'

CHP'li vekilin yazılı soru önergesi, 'Cumhurbaşkanına soru sorulamayacağı' gerekçesiyle iade edildi.

SHABER3.COM

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ülkemizde mülteci konumundaki Suriyelilerin durumu ve kayyım atanan şirketlerin yaşadığı sorunlarla ilgili olarak, Anayasanın 98 ve TBMM İç Tüzüğünün 96 ve 99 Maddeleri uyarınca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından yanıtlanması istemiyle iki ayrı yazılı soru önergesini TBMM Başkanlığına sundu.

CHP’li Fethi Gürer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Ülkemizde Suriye’den göç ile gelen kişi sayısı kaçtır? Kaç Suriyeliye T.C kimliği verilmiştir? Göç ederek ülkemize yerleşen kaç Suriyeli seçimde oy kullanmıştır? Suriyeli mültecilerin en yoğun yaşadığı 5 il hangisidir? Bugüne kadar Suriyeliler için yapılan toplam harcama ne kadardır? Kaç Suriyeli ülkemizde çalışma izni verilmiştir? İş yeri sayısı açan Suriyeli sayısı kaçtır? 2016-2018 yılları arasında kaç şirkete kayyum atanmıştır? Kaç şirketin mal varlıklarına el konulmuştur? Kayyum Yönetiminde iken faaliyeti sonlandırılan şirket sayısı kaçtır? Kayyum atanan şirketlerin devlet bankalarında kullandığı kredi toplamı ne kadardır?” şeklinde sorular yöneltti.

"CUMHURBAŞKANINA SORU SORAMAZSINIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yöneltilen soru önergeleri,TBMM Başkanlığı tarafından Gürer’e iade edildi. TBMM Başkanı Binali Yıldırım imzasıyla, CHP Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer’e gönderilen iade yazısında, “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 98. maddesi beşinci fıkrasına göre ‘yazılı soru; yazılı olarak en geç on beş gün içinde cevaplanmak üzere milletvekillerinin Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve bakanlara yazılı olarak soru sormalarından ibarettir. İlgili soru önergeleriniz, Anayasa’da öngörüldüğü şekliyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı ya da bakanlara yönetilmesi halinde işleme konulabilecektir” ifadelerine yer verildi.

"TEZATLIK"

Yazılı soru önergesinin iade edilmesini yorumlayan CHP Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer ise Türkiye’de icranın belirleyicisi ve başı olduğu gibi her konuda yetkisi olan cumhurbaşkanın, yazılı soru önergelerine dahi yanıt vermeyecek olmasındaki tezatlığına değindi. Gürer, “milletvekili olarak, her konuda yetkili ve belirleyici tek adam olan cumhurbaşkanına soru sorulamayacaksa bunun adı nasıl demokrasi olur?” dedi. 
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