Samanyolu Haber /Gündem / Cumhurbaşkanına hakaretten gazeticiyi aldılar /20 Mayıs 2019 21:31

Cumhurbaşkanına hakaretten gazeticiyi aldılar

Aydın’da bir dönem yerel bir gazetede çalışan gazeteci Mustafa Yayla, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek “Cumhurbaşkanı’na hakaret”ten suçlu bulunarak cezaevine gönderildi.

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Bir dönem Aydın’da ve ilçesi Kuşadası’nda gazetecilik yapan Mustafa Yayla hakkında 3 yıl önce, sosyal medyadaki bir paylaşımında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) şikayette bulunuldu.

YAYLA’YA 11 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI 

Bunun üzerine Yayla hakkında Kuşadası 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Geçtiğimiz sene kararı açıklanan dava sonucunda Yayla’ya 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.

İSTİNAF MAHKEMESİ KARARI ONAYLADI 

Cezası ertelenmeyen ve paraya çevrilmeyen Yayla, karara Bölge İstinaf Mahkemesi’nde itiraz etti. Fakat İstinaf Mahkemesi de yerel mahkemenin verdiği kararı onadı.

Habere göre karardan haberi olmayan Yayla, dün akşam saatlerinde yapılan yol kontrolünde gözaltına alındı. Yayla, gözaltının ardından Torbalı Cezaevi’ne gönderildi.
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