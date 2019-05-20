Cumhurbaşkanına hakaretten gazeticiyi aldılar

Bir dönem Aydın’da ve ilçesi Kuşadası’nda gazetecilik yapan Mustafa Yayla hakkında 3 yıl önce, sosyal medyadaki bir paylaşımında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) şikayette bulunuldu.







YAYLA’YA 11 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI





Bunun üzerine Yayla hakkında Kuşadası 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Geçtiğimiz sene kararı açıklanan dava sonucunda Yayla’ya 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.





İSTİNAF MAHKEMESİ KARARI ONAYLADI





Cezası ertelenmeyen ve paraya çevrilmeyen Yayla, karara Bölge İstinaf Mahkemesi’nde itiraz etti. Fakat İstinaf Mahkemesi de yerel mahkemenin verdiği kararı onadı.





Habere göre karardan haberi olmayan Yayla, dün akşam saatlerinde yapılan yol kontrolünde gözaltına alındı. Yayla, gözaltının ardından Torbalı Cezaevi’ne gönderildi.