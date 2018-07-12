Cumhurbaşkanı ve Valilere sivillere silah verme yetkisi...

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında Anayasa değişikliklerine uyum sağlanması amacıyla bazı Kanun ve KHK'lerde değişiklik yapılmasını içeren 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK), 9 Temmuz’da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bununla birlikte bazı bakanlık ve kurumların teşkilat ve görevleri hakkındaki kanunlar yürürlükten kaldırıldı.

"Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı" ibaresinin "MİT", "Müsteşar" ibaresinin ise "Başkan" şeklinde değiştirildiği 703 Nolu KHK ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ni asılsız ihbarla meşgul edenlere valiliklerce 250 lira idari ceza uygulanması bile yer aldı.

703 sayılı KHK ile yürürlüğe giren yeni bir uygulamaya göre ise, lüzum görülen yerlerde valiler tarafından halka silah bulundurma ve taşıma izni verilebilecek.

CUMHURBAŞKANI İSTEDİĞİNE SİLAH VERECEK

Yapılan düzenlemeyle Milli Savunma Bakanlığı emrine verilen ateşli silahlardan, TSK ile ilgili kurumların ihtiyaçları karşılandıktan sonra artan miktarından bir kısmını, Milli Savunma Bakanlığı satabilecek. Düzenlemede, "Cumhurbaşkanı kararıyla silah edinmelerine izin verilen kişilere", bir adet olmak şartıyla silah satmak üzere Milli Savunma Bakanlığı'na yetki verildi.

SİVİLLERE ‘CEZASIZLIK’ DÜZENLEMESİ

24 Aralık 2017 tarihinde çıkarılan 696 sayılı KHK ile birlikte 15 Temmuz darbe girişimi sırasında resmi görevlilere getirilen yargı muafiyetine siviller de dahil edildi. İlgili KHK'nin 121'inci maddesinde "Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır" deniyor.

Bu, söz konusu sivil kişiler hakkında hukuki, idari, mali ve cezai hiçbir işlem yapılamayacağı şeklinde yorumlanıyor.

MUHALEFET ‘İÇ SAVAŞ’ UYARISINDA BULUNMUŞTU





CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, bu maddenin “iktidar eliyle silahlı çete kurmaya eş değer” olduğunu söylerken, İYİ Parti lideri Meral Akşener de düzenlemeyi eleştirmiş ve bunun “ülkeyi iç savaşa çekebileceği” uyarısında bulunmuştu.

Bu tepkiler üzerine o dönem açıklama yapmak zorunda kalan AKP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Terör bağlantısı olmayan vatandaşlar endişe etmesin" derken, AKP Sözcüsü Mahir Ünal da “bu maddenin yalnızca 15 ve 16 Temmuz 2016'da yaşanan olayları kapsadığını” ifade etmişti.

MERMİ SAYISI ARTIRILDI

Geçen Mart ayında sivillere tanınan yıllık mermi kullanım hakkı da artırılmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzası ile ateşli silahlar ve av silahı bayilerine gönderilen genelgede, yıllık 200 adet olan mermi alma hakkı 1000 adede çıkarılmıştı.