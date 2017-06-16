Samanyolu Haber /Gündem / Cumhurbaşkanı ve Başbakan örtülü ödenekte rekor kırdılar /16 Haziran 2017 03:35

Cumhurbaşkanı ve Başbakan örtülü ödenekte rekor kırdılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım’ın iki koldan yaptığı örtülü ödenek harcamaları 5 ayda 1.3 mliyarı lirayı aştı

SHABER3.COM


Maliye Bakanlığı Ocak-Mayıs dönemi 5 aylık bütçe gerçekleşme sonuçlarını açıkladı.
Rakamlar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın örtülü ödenek harcamalarının fren tutmadığını ortaya koydu. Bütçe verilerine göre, mayıs ayında devlet bütçesinin mal ve hizmetler kaleminden yapılan gizli hizmet harcamaları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 208 oranında artarak 54.1 milyon liradan 166.7 milyon liraya yükseldi.






GEÇEN YILI SOLLAYACAK
Aynı dönemde bütçenin sermaye giderleri kaleminden de yine gizli hizmet adı altında 110 milyon 471 bin lira harcandı. Geçen yıl mayıs ayında sermaye gideri kaleminden örtülü ödenek kullanımı 26 milyon 470 bin lira olmuştu. Böylece sadece mayıs ayında örtülü ödenekten yapılan toplam bütçe harcaması yüzde 243.9 oranında artarak 80.6 milyon liradan 277.2 milyon liraya fırladı. Hükümetin bu yılın ilk 5 ayında örtülü ödenekten yaptığı toplam harcama ise geçen yıla göre yüzde 58 oranında artarak 871 milyon liradan 1 milyar 375 milyon liraya yükseldi. Dolayısıyla bu yıl bu kalemden yapılan yüzde 209.5'lik yüksek artış dikkat çekti.

Bu arada, yılın ilk 5 ayında bütçe referandum yatırımlarının da etkisiyle 11 milyar 494 milyon lira açık verdi. Seçimlerin olmadığı geçen yıl ise bütçe aynı dönemde 9 milyar lira fazla vermişti.
<< Önceki Haber Cumhurbaşkanı ve Başbakan örtülü ödenekte rekor kırdılar Sonraki Haber >>

Kadir Gecesini yakalamak için....

Kadir Gecesini yakalamak için....

İtikâf sünneti ihya edilmeli...

İtikâf sünneti ihya edilmeli...

Keşke Türk Medyası erken uyanabilseydi....

Keşke Türk Medyası erken uyanabilseydi....

Oya Berberoğlu'ndan ilk açıklama

Oya Berberoğlu'ndan ilk açıklama

Londradaki yangında korkunç tablo...

Londradaki yangında korkunç tablo...

ABD'de fırtına yıktı geçti....

ABD'de fırtına yıktı geçti....

Londra'da yangın dehşeti

Londra'da yangın dehşeti

Dünyanın en uzun kelimesi Türkçe'de çıktı....

Dünyanın en uzun kelimesi Türkçe'de çıktı....

Engelli karı koca öğretmeni ihraç edip üste tutukladılar

Engelli karı koca öğretmeni ihraç edip üste tutukladılar

Sürgündeki insanlar ne yapıyor?

Sürgündeki insanlar ne yapıyor?
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
06:25:04