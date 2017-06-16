Cumhurbaşkanı ve Başbakan örtülü ödenekte rekor kırdılar

Rakamlar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın örtülü ödenek harcamalarının fren tutmadığını ortaya koydu. Bütçe verilerine göre, mayıs ayında devlet bütçesinin mal ve hizmetler kaleminden yapılan gizli hizmet harcamaları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 208 oranında artarak 54.1 milyon liradan 166.7 milyon liraya yükseldi.

GEÇEN YILI SOLLAYACAK

Aynı dönemde bütçenin sermaye giderleri kaleminden de yine gizli hizmet adı altında 110 milyon 471 bin lira harcandı. Geçen yıl mayıs ayında sermaye gideri kaleminden örtülü ödenek kullanımı 26 milyon 470 bin lira olmuştu. Böylece sadece mayıs ayında örtülü ödenekten yapılan toplam bütçe harcaması yüzde 243.9 oranında artarak 80.6 milyon liradan 277.2 milyon liraya fırladı. Hükümetin bu yılın ilk 5 ayında örtülü ödenekten yaptığı toplam harcama ise geçen yıla göre yüzde 58 oranında artarak 871 milyon liradan 1 milyar 375 milyon liraya yükseldi. Dolayısıyla bu yıl bu kalemden yapılan yüzde 209.5'lik yüksek artış dikkat çekti.





Bu arada, yılın ilk 5 ayında bütçe referandum yatırımlarının da etkisiyle 11 milyar 494 milyon lira açık verdi. Seçimlerin olmadığı geçen yıl ise bütçe aynı dönemde 9 milyar lira fazla vermişti.