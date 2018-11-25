Samanyolu Haber /Gündem / Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soru soran gazeteciye dava açıldı /25 Kasım 2018 11:12

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soru soran gazeteciye dava açıldı

Gazeteci Fatih Polat'a "Erdoğan, ailesiyle ilgili bu iddialara muhatapları ne diyor?" başlıklı yazısı nedeniyle hakaret davası açıldı.

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Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat'a, "Erdoğan, ailesiyle ilgili bu iddialara muhatapları ne diyor?" başlıklı köşe yazısında Craig Shaw'in "Erdoğan Ailesinin Gizli Offshore Anlaşması" başlıklı haberine yer vermesi nedeniyle nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten dava açıldı.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre Polat, gazeteci Craig Shaw'in 'The Black Sea' sitesinde 26 Mayıs 2017 tarihinde yayınlanan ve "Malta Files, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesi ile Sıtkı Ayan ve Azeri iş adamı Mübariz Mansimov arasındaki milyon dolarlık petrol tankeri ortaklığını ortaya çıkarıyor" ifadelerine yer verilen, "Erdoğan Ailesinin Gizli Offshore Anlaşması" başlıklı haberini 28 Mayıs 2017 tarihli köşe yazısında aynen yayınlamış ve "Erdoğan, ailesiyle ilgili bu iddialara muhatapları ne diyor?" diye sormuştu.
Ardından Polat'ın yazısı mahkeme kararı ile internet sitesinden çıkarılması istenmiş, karara itiraz edilerek yazının çıkarılmaması üzerine de itiraz reddedilmiş ve yazı siteden kaldırılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatının şikayeti üzerine, Polat hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" hükmünü içeren Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 299/1. maddesi uyarınca soruşturma açıldı.
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