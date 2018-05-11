Erdoğan’ın Saraybosna mitingi Bosna siyasetini karıştırdı

Avrupa’da özellikle Almanya, Hollanda ve Avusturya’nın seçim mitinglerine diplomatik dille kapıyı kapatmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa’daki taraftarlarını Saraybosna’da toplamaya karar verdi.













Büyükelçinin açıklaması, Bosna’da muhalefet cephesini bir kez daha hareketlendirdi. Peş peşe açıklama yapan muhalefet cephesi, iktidardaki Demokratik Hareket Partisi’ni (SDA) hedef aldı. Muhalefetin güçlü temsilcisi Sosyal Demokrat Parti’nin Genel Başkanı Nermin Nikşiç, Erdoğan’ın kendi topraklarında miting yapmasını iktidarın iflası olarak görüyor. Klix adlı haber portalına konuşan Nikşiç, SDA Genel Başkanı Bakir İzzetbegeoviç’i şu sözlerle eleştiriyor: ‘’Nasıl böyle bir körlük içinde olabilir? Devletimizi, bağımsızlığımızı ve halkımızı böyle temsil etmesinin negatif sonuçları olacaktır.’’













Miting kararını iktidarın iflası olarak gören muhalefet partileri, Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinin zarar göreceğini ileri sürüyor. Gerilimi gereksiz gören iktidar cephesi ise, Türkiye’nin bölgede sakinleştirici rol oynadığı tezini savunuyor.Bazı AB ülkelerinin miting için ayak diremelerini Güney Kore dönüşü değerlendiren Erdoğan, “Böyle bir ortamda biz de oralarda yaşayan vatandaşlarımızla Bosna Hersek’te buluşmayı tercih ettik. Avrupa ülkelerinden gelecek vatandaşlarımızla, Bosna Hersek’teki bir salonda bir araya geleceğiz. O toplantıya inşallah ben de gideceğim. Avrupa’daki vatandaşlarımız da yaşadıkları ülkelerde çalışmalarını sürdürecekler elbet.” diyerek Bosna mitingini ilk ağızdan duyurdu.Erdoğan’ın çıkışı, Bosna-Hersek’te şaşkınlıkla karşılandı. Muhalefetten gelen tepkiler üzerine program ‘çalışma ziyareti’ olarak güncellendi. Hafta başında Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Bosna Hersek Federal Ajansı’na (FENA) ziyareti ve mitingi teyid etti.AB ülkelerinin bu tür mitingleri yasakladığını hatırlatan muhalefet liderine göre, iktidar AB ve NATO’ya üyelik vizyonuna sahip değil. Sosyal demokrat lider, İzzetbegoviç’i, ‘Erdoğan’a ve kendi adaylarına halkın hayranlığını artırmak için toplantılar düzenlemekle’ eleştiriyor.Bir diğer muhalefet partisi Demokrat Cephe ise, devletin ilgili kurullarının izniyle miting yapılabileceğine dikkat çekti. ‘’Böyle bir izni hiçbir siyasi parti, kişi ya da sivil kuruluş tek başına veremez.’’ diyen genel başkan Zelko Komsiç, şu uyarıda bulundu: ‘’Aksi halde, bu konu Bosna-Hersek devletinin bağımsızlığını ve ülkedeki yönetim modelini tartışmaya açar.’’Muhalefetten bir başka parti, Naşa Stranka, Erdoğan’ın miting maksadıyla yapacağı ziyaretin ülkesinin AB’ye katılım sürecine zarar vereceği görüşünde. Miting imkanı sunan iktidar için, ‘Erdoğan’ın kıskacına tutulmuş’ nitelemesi yapan parti yetkilileri, bunun Bosna’nın AB üyelik sürecine zarar vereceğini ileri sürüyor.İktidardaki partinin başkanı ve cumhurbaşkanlığı konseyi üyesi Bakir İzzetbegoviç, muhalefetle hemfikir değil. Sırp cumhurbaşkanının Bosna Hersek’e, Bosna Hersek Sırp özerk cumhuriyeti liderinin Sırbistan’a seçim çalışması için gittiğini hatırlatan İzzetbegoviç, ‘’Benim partim de Almanya’ya gidiyor. Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan Bosna Hersek’e gelecektir. Bir problem olacağını düşünmüyorum.’’ dedi. Bosna-Hersek’in NATO ve AB hedefleri için Türkiye’den hep destek gördüklerini belirten Boşnak lider, ‘’Uygulanan reformlara, ekonomik gelişmemize etkin katkıları oldu. Türkiye, bölgede sakinleştirici ve istikrar getirici bir politika izlemektedir.’’ görüşünü dile getirdi.Programa Erdoğan’la birlikte katılacağını Klix.ba sitesine teyid eden Bakir İzzetbegoviç, kendisini arayan Almanya başbakanı Angela Merkel’i bilgilendirdiğini söyledi. Görüşmelerinde tartışmaya açık husus kalmadığını vurgulayan İzzetbegoviç, ‘’Ne Merkel, ne Erdoğan Bosna Hersek’in idarecisidirler. İkisi de hoş gelsinler.’’ davetinde bulundu.Büyükelçi Haldun Koç’un yaptığı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 20 Mayıs’taki çalışma ziyaretinde bazı bakanlar eşlik edecek. Elçilik açıklamasında, görüşmelerin ikili ilişkiler, ticaret ve yatırım konularında yoğunlaşacağı belirtiliyor.