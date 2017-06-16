Cumhurbaşkanı başdanışmanı Çevik'ten MİT TIR'ları itirafı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: MİT kamyonları gizli bir görev yapıyordu





Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, MİT TIR’ları davası kapsamında 25 yıl hapis cezasına çarptırılan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun mahkeme salonunda tutuklanmasıyla ilgili olarak, “MİT kamyonları esasında ülke güvenliği ve çıkarları adına gizli bir görev yapıyordu ve bunu FETÖ ve yandaşları ortaya çıkararak büyük bir ihanet sergilediler. Dündar ve Berberoğlu da buna alet oldular” dedi. Çevik, sözlerinin devamında, “Esasında MİT, bu kamyonlarla Suriye muhaliflerine direnmek için yardım gönderiyordu… Bu olay o yardımı da direniş hareketini de zora soktu ve katil Esat yönetiminin elini güçlendirdi” ifadesini kullandı.







Kim ne demişti?





İlk olarak ‘insani yardım taşıdığı’ belirtilen MİT TIR’larıyla ilgili olarak silah taşındığı iddiası gündeme gelince dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “Hiç çekinmeden söylüyorum. O yardımlar Bayırbucak Türkmenleri’ne gidiyordu” demişti. Dönemin MHP Genel Başkan Yardımcısı Tuğrul Türkeş ise katıldığı özel bir televizyon programında TIR’larla gönderilen silahların Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu’nun iddia ettiği Bayırbucak Türkmenleri’ne gönderilmediğini söylemişti. Daha sonra AK Parti’ye geçerek başbakan yardımcısı olan Tuğrul Türkeş, “Bizi izleyenlerin huzurunda yemin ediyorum. Vallahi ve billahi o silahlar Türkmenler’e gitmiyordu. Bilerek söylüyorum. iddia ederek söylüyorum. Bizim o bölgeyle irtibatımız var. Bayırbucak Türkmenleriyle, Halep’tekilerle irtibatımız var” ifadelerini kullanmıştı.





Suriye’ye malzeme taşırken savcılar tarafından durdurulan MİT’e ait TIR’larda yapılan aramaların kamera görüntüsü 29 Mayıs tarihli Cumhuriyet gazetesi ve internet sitesinde dönemin Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’ın imzasıyla yer almıştı. Savcılık MİT TIR’larıyla ilgili görüntüleri yayınlayan Cumhuriyet gazetesi hakkında ‘terör’ suçlamasıyla, aynı gün içinde soruşturma başlatmıştı. Dündar ile Ankara Temsilcisi Erdem Gül, 92 gün tutuklu kalmıştı.