Cumhurbaşkanı adayını tarif etti...

Eski MHP’li Koray Aydın, 2019’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Meral Akşener’in adaylığını koyacağını söylemişti.





NTV yayınına katılan Kılıçdaroğlu, “Aday olacak mısınız?” sorusunu, “Daha epey vaktimiz var. Elbette Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir aday çıkaracağız. Ama ‘Ben bugünden adayım’ demek kadar yanlış bir şey yok” diye yanıtladı.





Cumhurbaşkanı adayının ’80 milyonu kucaklayacak yeni bir anayasa, sağlıklı çalışan bir siyasi partiler yasası çıkarma ve yüzde 10 barajını kaldırma’ sözlerini vermesi gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Daha önümüzde kurultay var. Toplumun sevdiği, güven duyduğu, gerçekten cumhurun başkanı olacak niteliklere sahip, yaşantısıyla mütevazi olan, kibirli olmayan, vatandaşına kızmayan, dövmeyen, küfretmeyen, toplumun tanıdığı bir insan çıkacaktır. Kimse meraklanmasın, tanınmış biri olacaktır” diye konuştu.





‘İkinci turda da destek görebilmeli’





Adayın açıklanması için henüz belirlenmiş bir takvim olmadığını aktaran CHP lideri, konuyla ilgili kamuoyu yoklamasının da gündeme gelebileceğini söyledi.





Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Birinci turda seçilmediğinde ikinci turda diğer adayların da destek vereceği bir aday olmalı. Aynı zamanda dünyayla da barışık bir kişi olmasını isteriz. Ortadoğu’da bir sorun çıktığı zaman gelip danışabilecek bir aday çıkarmak isteriz. Bizim amacımız sadece Türkiye’yi yönetmek değil, cumhurbaşkanı bütün komşularla barışçı bir dış politikanın mimarı da olmalıdır.”