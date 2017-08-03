Cumhurbaşkanı adayı oldu









"Erdoğan'ın hakkından Perinçek gelir" ifadesini kullanan Gültekin, "Seçimde herkes adayını çıkarmalı ve ilk tur çok adaylı olmalıdır. Bu Recep Tayyip Erdoğan'ın birinci turda seçilmesini önlemenin tek yoludur" dedi.





Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bedri Gültekin, Kayseri'de, uydu kanalı '38 Kent TV'de 2019'da yapılacak başkanlık seçimleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.





“İktidar hedefiniz yoksa niye parti kurdunuz? Gidin evinizde oturun”





Türkiye'de sistemin değiştiğini ifade eden Gültekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son seçimde Cumhurbaşkanlığı seçiminde ne kadar oy alarak seçildiğini sordu.





Gültekin, şöyle konuştu:





"Seçime katılan seçmen yüzde 73 idi. Yani seçime katılanların yüzde 52'sinin oyunu alarak seçildi. Yani yüzde 37'nin oyunu alarak seçildi. Önümüzdeki seçimde artık 20 milletvekilinin imzasına da gerek yok. Bunun olması da şart değil. 100 bin imza topladınız mı aday olabiliyorsunuz. Dolayısıyla Vatan Partisi kendi adayı ile seçime katılacaktır. Çünkü seçilecek kişi hükümeti kuracak kişi olacak. Eğer parti olarak varsanız, mücadele ediyorsanız, hedefiniz iktidar olmalıdır. İktidar olma hedefiniz yoksa niye parti kurdunuz? Gidin evinizde oturun.





Şimdi birileri öyle diyor. ‘Ben aday değilim, partiler üstü aday bulalım' Seçilecek kişi hükümet kuracak. Seçilecek kişi süs olsun diye bir yere oturtulmayacak. Onun için Vatan Partisi kendi adayıyla yani o 100 bin imzayı toplayacak, kendi adayıyla seçime katılacak. İkinci, tura kalan 2 adaydan biri olmanın da mücadelesini verecek."





“Erdoğan'ın 1. turda seçilmesini önlemenin tek yolu…”





Türkiye'de 2019'daki başkanlık seçimlerinin ilk turunun çok adaylı olması gerektiğini savunan Gültekin, 'Mümkün olduğu kadar çok aday çıksın' önerisinde bulunurken, çok sayıda aday çıkması halinde seçime katılma oranının da yüksek olacağını savundu.







