Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı ortada kaldı

İstanbul adaylarını 19 Şubat'tan sonra açıklayacaklarını belirten Sayan, "Bu haftasonu gerek büyükşehir belediye başkanı aday adaylarına gerekse ilçe belediye başkan aday adaylarımızın dosyaları genel merkeze sunulacaktır. Genel merkezimizin uygun göreceği yakın bir tarihte de İstanbul'da adaylarımızın tanıtımı genel başkanımız, genel başkan yardımcılarımız, merkez karar yönetim üyelerimizin de katılacağı toplantıda tanıtılacaktır" dedi.

Cumhur İttifakı'nın içinde yer almaya devam edeceklerini ifade eden Sayan, şunları söyledi:





'KIZIL ELMAMIZ, KIZIL ÇİZGİMİZ SİVAS'I BBP'YE BIRAKIN'





"Cumhur İttifakı'nın içinde olan bir siyasi partiyiz, olmaya devam edeceğiz. Ancak son yapılan İstanbul ve Ankara aday açıklamalarında Cumhur İttifakı'nın içindeki diğer bir partiye İstanbul'dan 3, Ankara'dan da 3 tane ilçe verilirken Büyük Birlik Partisi adeta unutulmuştur. Cumhur İttifakı'nın üvey evladı muamelesi görmüştür. Cumhur İttifakı'nın özüne de sözüne de bağlı kalacağız. Devletimizin ve milletimizin istiklal ve istikbali için Cumhur ittifakı içinde olmaya devam edeceğiz. Ancak bizim de olmazsa olmalarımız var. Örneğin bizim bir Sivas'ımız var. Bizim kızıl elmamız, kızıl çizgimiz. Olamazsa olmazımız Söğüt'ümüz, Sivas'ımız var. Eğer biz Cumhur İttifakı'nın içindeysek, buradan diğer parti yöneticilerine sesleniyorum. Sivas'ı Büyük Birlik Partisi'ne bırakın. Sayın genel başkanımızın da dediği gibi ülke ittifaklı ittifaklara gidiyor. Biz de bu ittifaklar içinde yerimizi alacağız. Ancak yerli ve milli olan bir ittifakın içinde yer alacağız."

