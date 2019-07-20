Cumhur İttifakı'nda karpuz krizi!

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinin pazar yerinde pazarcı Yavuz Turhal'ın karpuzları AKP'li belediyenin zabıtaları tarafından kepçeyle toplanmıştı. Yavuz Turhal çektiği bir video ile yaşananlara isyan ederken, olay sosyal medyanın da gündemine oturmuştu.







Kayseri’de yaşanan bu olaya İYİ Parti Kayseri milletvekili Dursun Ataş sert tepki gösterirken, MHP Kayseri milletvekili Baki Ersoy da, AKP’li Melikgazi Belediyesi’nin tutumunu hedef almıştı. MHP’li Baki Ersoy’un AKP’li Belediyeye gösterdiği tepki, Kayseri’de Cumhur İttifakı’nda krize neden oldu.





AKP eski Kayseri milletvekili ve Eski Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, pazarcı Turhal’a AKP’li Melikgazi Belediyesi’nin yaklaşımını eleştiren Baki Ersoy’a tepki göstererek, “bu durumun üzerinden siyaset yapılmaz” dedi.





"CUMHUR İTTİFAKI SADECE ANKARA'DA DEĞİL KAYSERİ'DE DE VAR"





Yıldız, Cumhur İttifakına itina gösterilmesi gerektiğini ifade ederek şöyle dedi; “Biz cumhur ittifakıyız, ittifakımıza gösterdiğimiz itina, siyasi nezaket yalnızca Ankara'da değil aynı zamanda Kayseri'de ya da diğer şehirlerde biz cumhur ittifakımızın korunması, muhafaza edilmesine ve söylemlerimize dikkat ediyoruz. Bir karışıklık olmuştur. Baki Bey öyle bir cümle kullanmış olmaz diye düşünüyorum, kullandıysa tabii, doğru değil bir kere. Bunun üzerinden siyaset yapılmaz siz o zaman esnafımızı karşınıza alırsınız, ticaret odamızı karşınıza alırsınız. Baki Bey böyle bir hata yapmaz diye düşünüyorum. Biz Cumhur ittifakıyız ve biz masanın aynı yanından bakarak hem Büyükşehir belediyemize hem hükümetimize hem de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine beraber sahip çıkacağız. Yanlışlar varsa onarlın söylenmesi ayrı bir konudur ama temel bir strateji değişikliğine gitmek ayrı bir durumdur.”