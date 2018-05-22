Samanyolu Haber /Gündem / Cumhur ittifakında isyan var... Satışa geldik.... /22 Mayıs 2018 11:19

Cumhur ittifakında isyan var... Satışa geldik....

24 Haziran seçimlerine AKP listelerinden giren Büyük Birlik Partisi'nde isyan var. 'Seçilebilir yerden' sadece Genel Başkan Mustafa Destici'nin yer bulduğunu belirten partililer, bugün durum değerlendirmesi için olağanüstü toplanıyor. "Oyuna, satışa geldik." geldik diyen BBP yönetiminin masasında 'listelerden çekilmek dahil' birçok formül bulunuyor. İşte Cumhur İttifakı'ndaki son krizin detayları...

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AKP ve MHP’nin oluşturduğu ‘Cumhur İttifakı’na, AKP listelerinden dahil olan BBP’de huzursuzluk hakim. Listede ‘seçilebilir’ yere sadece parti lideri Mustafa Destici’nin konulması partide tepkilere neden oldu. Partililer; Destici dışındaki BBP’li adayların, AKP listelerinde ‘seçilebilir yerden’ gösterilmediği görüşünde.

Parti Başkanlık Divanı bugün olağanüstü toplanıp adaylıklardan çekilmeyi tartışacak. Divan’da; AKP’ye, BBP adaylarının sıralarının değiştirilmesinin teklif edileceği kabul görmemesi halinde de adaylıkların geri çekilmesinin masaya yatırılacağı öğrenildi.

“SATIŞA GELDİK”

Rahatsızlığı doğrulayan bir genel merkez yönetici Sözcü’ye yaptığı açıklamada “Sıralamanın düzeltilmesi talebi çok yüksek, mevcut listeyi kabullenen yok. Tabanda büyük infial var. Yönetime kırgınlık ve kızgınlık hakim. Saaadet Partisi kadar olamadık. Hemen teslim olduk. Bir tek başkan (Destici) kesin seçilecek yerde. Oyuna, satışa geldik.”  diye konuştu.

Aynı yetkili, AKP ile yapılan ittifak görüşmelerinde tek yetkili olarak Mustafa Destici’yi görevlendirdiklerini hatırlatarak “Hata yapmışız” yorumunda bulundu.
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