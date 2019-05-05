Cumhur İttifakı'nda çatlak! MHP'liler CHP'li başkana oy verdi

31 Mart'tan sonra yenilenen Burdur Belediyeler Birliği seçiminde sürpriz yaşandı. Seçim sonrasında belediyeler birliği 15 belediyeden ve 55 üyeden oluştu. Dağılım ise şu şekilde gerçekleşti: 22 AKP, 18 CHP, 13 MHP, 2 İYİ Parti. Böylece Cumhur İttifakının üye sayısı 35 iken, Millet İttifakı 20'de kaldı.





MHP'LİLER CHP'YE OY VERDİ





Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, 55 üyeden 29'unun oyunu alan CHP'li Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 2 yıllığına birlik başkanı seçildi. AKP'nin adayı Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal ise 26 oyda kaldı. Bu durumda MHP'li 9 üyenin CHP'li adaya, 4 üyenin de AKP'ye oy verdiği anlaşılıyor.





AKP'LİLER ENCÜMENE GİREMEDİ





Yeni dönem Burdur Belediyeler Birliği'nde birinci başkan vekili CHP'li Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel olurken, İkinci Başkan Vekili ise MHP'li Tefenni Belediye Başkanı Ümit Alagöz oldu. AKP'li hiçbir belediye başkanı encümende görev alamazken, seçilen 5 encümen üyesi de MHP'li belediye başkanlarından oluştu: Recep Aydın (Çeltikçi MHP), İlkay Güngör (Kızılkaya MHP), Ayhan Yurdasiper (Söğüt MHP), Süleyman Kayacan (Çavdır MHP), Ümit Alagöz (Tefenni MHP).





DEMOKRASİYE KATKI VERDİNİZ





Başkan seçilen CHP'li Ercengiz, üyelere teşekkür konuşmasında şunları söyledi: “Burdur için yapılacak ne varsa, iktidarı, muhalefeti hep birlikte kol kola gireceğiz. Kimin kapısı çalınması gerekiyorsa, hep birlikte çalacağız. Burdur'un ortak çıkarları ve paydasında, birlikte buluşacağız. Yeni dönemde şehrimizin ve ülkemizin gelişimde katkı koyacak işleri, hep birlikte gerçekleştirmeyi umut ediyorum. Biz, hepimiz Burdur için çalışıyoruz. Bundan sonra da birliğimiz yine öncesinde olduğu gibi, Burdur için çalışmaya devam edecek. Teveccüh gösteren, demokrasiye katkı veren tüm arkadaşlarıma bir kere daha teşekkür ediyorum.”