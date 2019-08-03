Cumhur İttifakı çatırdıyor

Cumhur İttifakı'nın ortakları AKP ve MHP arasında sorunların yaşandığı illere Kocaeli de eklendi. Cumhur İttifakı'nda son yaşanan kriz, istihdam krizi oldu. MHP Kocaeli İl Başkanı Aydin Ünlü geçtiğimiz günlerde kendilerini iktidar ortağı olarak açıklamış ve Kocaeli'deki AKP'li belediyelerde Ülkücülerin kadrolaşacağını açıklamıştı.







Ünlü,"Kurban Bayramı'ndan sonra Ülkücüler kadrolaşacak diyen bir il başkanıyım. Bizim alnımız açık ve ayağımız yere sağlam basan bir kadro olduğumuzu herkes görecek. Kadrolaşmak Ülkücülerin hakkıdır ve bu hakkı Ülkücülere vereceklerdir. Burası Kocaeli, burada Cumhur İttifakı için pazarlık yapılmadı ve pazarlığın yapılmadığı tek il burası. AK Parti İl Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı'nın samimiyetine inanıyoruz. Bayramdan sonra hak ettiğimiz kadrolaşmayı alacağız." demişti.





"MHP'NİN İSTİHDAM TALEBİNE YANIT VEREMEM"





MHP İl Başkanı Aydın Ünlü'nün bu açıklamalarına rağmen, Kocaeli Gebze'nin AKP'li Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'den MHP'lilerin işe alınmasına onay çıkmadı. Büyükgöz düzenlediği basın toplantısında, "MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, Ülkücülerin istihdam edileceği açıklamalarında bulunuyor. Gebze Belediyesi'nde teknik açıdan istihdam mümkün değil. MHP İl Başkanı'nın istihdam talebine olumlu yanıt vermem mümkün değil" dedi.