Cumartesi günkü LGS sorularını sızdıran öğretmenlere gözaltı

Sözcü'den Yurdagül Uygun'un haberine göre, cumartesi günü yapılan Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS), sorular sınavın yapıldığı sırada dışarı çıkarıldı. Sözel ve sayısaldaki fen bilimleri sorularının Ümraniye, Pendik ve Esenkent bölgelerindeki 3-4 farklı okuldan, farklı kişiler tarafından özel bir kolejdeki öğretmen arkadaşlarıyla paylaştığı bilgisine ulaşıldı.







Habere göre, sayısal sınav saat 11:30'da başlarken, ilk soruların mesajla saat 11:32'de atıldığı ortaya çıktı. Görevli olmayan bir öğretmenin sınav sırasında telefonuna mesaj gelmesiyle 155'i arayarak ihbar etmesi üzerine emniyet soruşturma başlattı. Dün gece ilk mesajı atan öğretmenin emniyetteki sorgusunun ardından olayın genişlediği ve farklı ilçelerde farklı öğretmenlere tarafından soruların dışarı çıkarıldığı anlaşıldı.





3 ÖĞRETMEN GÖZALTINDA





Şu ana kadar İngilizce soruları dışında diğer soruları dışarı çıkaran üç öğretmenin gözaltında olduğu ve savcılık tarafından ifadelerinin alındığı, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.





Savcılığın öğretmenlerin yazışmalarını incelediği ve cevapların sınıflara gönderilip gönderilmediği konusunda araştırma yaptığı kaydedildi.