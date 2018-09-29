Cumartesi Anneleri'ne 705'nci haftada yasak





Basın mensuplarını da açıklamanın yapılacağı yerden uzaklaştıran polisler, Cumartesi Anneleri’ne dernek binası içinde açıklama yapabileceklerini, aksi takdirde müdahale edeceklerini söyledi. Cumartesi Anneleri ise Galatasaray Meydanından vazgeçmeyeceklerini söyledi. Bu sırada Cumartesi Anneleri’nden Besna Tosun basın açıklamasını okudu.

İçişleri Bakanlığı ve Beyoğlu kaymakamlığı tarafından Galatasaray Meydanı’nda oturma eylemleri yasaklanan Cumartesi Anneleri 705’nci haftada tekrar bir araya geldi. İHD İstanbul Şubesi’nin bulunduğu Çukurlu Çeşme Sokak’ta toplanan Cumartesi Anneleri 1993’te gözaltında kaybedilen Abdülmecit Baskın’ın akıbetini sormak istedi. Polisler yapılan eylemin ‘hukuksuz’ olduğunu söyleyerek açıklamayı yaptırmayacağını söyledi.