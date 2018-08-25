'Cumartesi Anneleri' oturma eylemine 700. Haftada polis müdahalesi ve gözaltı

Gözaltında kaybedilen evlatlarının hesabını sormak için 700 haftadır Galatasaray Meydanı’nın oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri ’nin 700. haftaya giren eylemi Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklandı.







Alana giden görevlilere oturma eyleminin yasaklandığını belirten polis, görevlileri alandan çıkarttı.





Kayıpların akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle her hafta Galatasaray Meydanı’nda toplanan Cumartesi Anneleri, 700’üncü haftaya hazırlık için sabah saatlerinde İnsan Hakları Derneği’nde (İHD) biraraya geldi. Kırmızı güller ve karanfillerle derneğe gelen Cumartesi İnsanları, üzerinde Cumartesi Anneleri yazan tişörtleri giydi. Görev dağılımının ardından hazırlanan pankart ve fotoğraflar Galatasaray Meydanı’na taşındı. Meydanın etrafını saran polisler Cumartesi İnsanları’nın meydana girişini engelledi. Meydan’da bulunan Yapı Kredi Kültür Merkezi de polis ve güvenlik tarafindan kapatılarak fotoğraf çekmek yasaklandı.





''SÜLEYMAN SOYLU’NUN EMRİYLE YASAKLANDI''







Cumartesi Anneleri’nin eyleminin yasaklanmasının ardından İçişleri Bakanı’nı arayan Sezgin Tanrıkulu eylemin bizzat Süleyman Soylu’nun emriyle yasaklandığını belirtti.





GÖZALTILAR VAR





Daha sonra polis, alana girmek isteyenlere izin verilmeyeceğini eylemin İçişleri Bakanlığı tarafından yasaklandığını belirtti. Meydana gitmek isteyen İHD’lilere müdahale eden polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Aralarında Maside Ocak, Ali Ocak, Hasan Karakoç, Sebla Arcan, Besna Tosun’un da olduğu 12 kişi ters kelepçe ile gözaltına alındı.





KAFTANCIOĞLU: PARTİ YÖNETİCİLERİMİZ DE GÖZALTINDA





CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “700 Haftadır Galatasaray Meydanında toplanan Cumartesi Annelerini ve onlara destek verenlerin gözaltına alınmasının tek gerekçesi korkuları.. Parti yöneticilerimiz de gözaltında” şeklinde mesaj paylaştı.





MAZLUMDER’DEN TEPKİ







Cumartesi Anneleri‘nin eyleminin yasaklanmasına MAZLUMDER Başkanı Ahmet Faruk Ünsal da tepki gösterdi. Ünsal, “Beyoğlu Kaymakamlığının 699 hafta Galatasaray Meydanı’nda yakınlarının akıbetini soran Cumartesi Anneleri’nin etkinliğini yasaklaması kabul edilemez! Ohal’i olağan yasalarla hayata geçirerek yasaklarını genişletmek istemelerinin bir örneği yaşanıyor” mesajı paylaştı.