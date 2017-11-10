Çukurova borcunu ödeyemedi... Turkcell'de işler karıştı

Turkcell’in hissedarlarından Alfa, Çukurova’nın 2014 yılında aldığı kredi karşılığı Ziraat Bankası’na rehinli hisselerini almakla ilgilenirken; üç yıl ödemesiz süresi biten kredinin ilk taksidini tamamlayamayan Çukurova ise bankaya borcunu kapatmak için söz konusu hisselerin satışı da dahil çeşitli seçenekleri değerlendiriyor. Konuya yakın iki kaynağın Reuters’a verdiği bilgilere göre Alfa’nın hisseleri almak için harekete geçmesini bekledikleri belirtiliyor, iyi bir teklif olması halinde Çukurova’nın hisseleri satmayı değerlendirebileceğini söyledi.

Bir kaynak, Alfa’nın bu hisseleri alma konusunda istekli olduğunu belirterek, “Ancak Alfa’nın bu isteğinin ne amaçla olduğunun anlaşılması gerekiyor” dedi. İki kaynağın verdiği bilgiye göre, Çukurova Holding’in Rus milyarder Mikhail Fridman’dan aldığı borcu kapatmak için 2014’te Ziraat’ten aldığı 10 yıl vadeli 1.6 milyar dolar kredinin geri ödemesiz süresi doldu.

Fridman’ın varlıklarını Alfa Telecom Turkey adlı şirket üzerinden Lüksemburg merkezli LetterOne adlı şirket temsil ediyor. Diğer kaynak, kredi geri ödemesi için bulması gereken nakit paranın Çukurova’yı, Turkcell’deki bu dolaylı payın satışını değerlendirmeye istekli hale getirebileceğini ifade etti.

BORÇ KAPATILABİLİR





İyi bir teklif gelmesi durumunda Çukurova’nın hisseleri satmayı değerlendirebileceğini ifade eden aynı kaynak, “Bu Alfa da olabilir, başka alıcılar da olabilir. Ancak 2005’teki hissedarlık anlaşması gereği, hisse satışında Çukurova’nın ilk Alfa’ya sorması gerekiyor. Hisselerin satışından gelen parayla bu borç kapatılabilir” dedi. Çukurova, Ziraat’ten aldığı kredi karşılığında Cukurova Telecom Holdings’de (CTH) bulunan yüzde 51 hissesini rehin verdi. Bu hisseler, karmaşık bir hissedarlık yapısı olan Turkcell’de dolaylı yüzde 13.8 paya karşılık geliyor.

Olayın bir diğer tarafı Ziraat Bankası da 1.6 milyar dolar büyüklükte kredi riskini ve rehinli hisseleri bankacılık kanunu gereği bilançosunda taşımak istemiyor. Diğer kaynak, “Teknik olarak Ziraat Bankası bu tutarda rehin verilen bir varlığı alamaz, iştirak edinemez. Yani hukuken Ziraat Bankası bunu iştirak edinemiyor. Öte yandan Çukurova’nın da kredide ödemesiz dönemi bitti. Bunlar süreci hızlandıran gelişmeler” dedi.

Bankacılık Kanunu’unda ortaklık paylarına ilişkin sınırlamaların yer aldığı Madde 56’ya göre, bankaların kredi kuruluşu veya finansal kuruluşlar dışındaki bir ortaklıktaki payı kendi özkaynağının yüzde 15’ini geçemez. Aynı kaynak bugüne kadar Turkcell’den gelen bir miktar temettü ödemesinin Ziraat’e aktarıldığını ancak Çukurova’nın ön ödemesiz sürenin sona ermesinin ardından ilk taksidinin tamamını ödeyemediğini belirterek, “Burada bir çözüme ihtiyaç var” dedi.

Konuyla ilgili Çukuorova Holding, Ziraat Bankası ve Turkcell’den bir açıklama yapılmadı. LetterOne ise, “piyasa ve arbitrasyon söylentileri hakkında hiçbir zaman açıklama yapmadık” dedi.

ORTAKLAR ARASINDAKİ MÜCADELE 13. YILINDA





Çukurova’nın Mart 2005’te TMSF’ye olan borçlarını kapatmak için Rus milyarder Mikhail Fridman’ın yatırım aracı Alfa’dan aldığı finansman paketiyle birlikte Turkcell’in üç ortağı arasında başlayan mücadele 13. yılına girdi. Ancak hissedarlar arasındaki hukuki anlaşmazlıklar ve taktik savaşı ivme kaybetmeden devam ediyor.

Çukurova son olarak 2014 yılında Fridman’ın telekom varlıklarını bünyesinde bulunduran LetterOne’a olan 1.6 milyar dolar borcunu Ziraat’ten aldığı kredi ile kapattı ve yüzde 51 CTH hissesini geri aldı. Bunun ardından ise Londra mahkemesi geçen yıl CTH yönetiminde süregelen anlaşmazlık nedeniyle ortakların birbirlerinin elindeki payı satın alma hakkını kullanabileceğine hükmetti.

Mahkeme Çukurova’nın LetterOne’ın elindeki CTH hisselerini 2.7 milyar dolara ya da LetterOne’ın Çukurova’nın hisselerini 2.8 milyar dolara alması gerektiğini belirtti. Ancak önce Çukurova, sonra LetterOne bu hakkı kullanmadı. LetterOne satın almama kararına gerekçe olarak önceki yıllarda alınan başka bir mahkeme kararına atıfta bulunarak, bu kararın Çukurova’nın varlıkları satmasını engellediğini belirtti.

Çukurova ise, bir kaynağın verdiği bilgiye göre bu gerekçenin hukuki açıdan geçeriz olduğunu öne sürerek Temmuz ayında LetterOne aleyhine yeni bir arbitrasyon başlattı. Kaynağın verdiği bilgiye göre Çukurova, LetterOne’ın CTH’deki hisseleri satın almak zorunda olduğunu iddia ediyor.

POTANSİYEL HİSSEDARLARIN ÖNÜNDE BİRÇOK ENGEL VAR





Fakat Çukurova’nın açtığı tahkimden bir sonuç alıp alamayacağı veya Alfa hisseleri Çukurova’dan almayı kabul etse bile alış maliyetinin makul olup olamayacağı belirsiz.

Alfa’nın bu tahkim nedeniyle mi hisselere istekli olduğu henüz bilinmiyor. Buna ek olarak Çukurova’nın CTH’deki hisselerini LetterOne ya da başka bir hissedara satmasının Turkcell’in ana hissedarlarından Telia tarafından da onaylanması gerekiyor.

Bunlar sağlansa bile Turkcell’de kontrol yapısını değiştirecek bir değişikliğin Türk kamu makamlarınca onaylanması gerekiyor. Makamlar önceki yıllarda yaptıkları açıklamalarda bu izni kolay vermeyeceklerinin sinyalini vermişti. Son olarak Turkcell’de kontrol yapısını Çukurova’dan alacak şirketin hissedarlara geri alım çağrısı yapması gerekebilir, bu da CTH hisseleriyle ilgilenen şirkete ek maliyet getirebilir.

TURKCELL’DE KİM YÜZDE KAÇ HİSSEYE SAHİP





Turkcell Holding A.Ş. Yüzde 51,00

Çukurova Holding A.Ş. Yüzde 0,05

Diğer (Halka Açık) Yüzde 48,95

TURKCELL HOLDİNG’İN HİSSEDARLARI KİMLER





Çukurova Telecom Holdings Yüzde 52,91

Telia Sonera Finland Oyj Yüzde 47,09

Yukarıda hissedarlık oranlarından da görüldüğü üzere Turkcell İletişim’i Turkcell Holding kontrol etse de Turkcell Holding’i kontrol eden ana şirket Çukurova Telecom. Çukurova Telecom’da ise Çukurova Holding yüzde 51 kontrol hakkına sahip. Rus ortak Alfa’nın payı ise yüzde 49.

ÇUKUROVA TELECOM HOLDİNGS’TE KONTROL KİMDE?





Çukurova Holding Yüzde 51

Alfa Telecom Yüzde 49