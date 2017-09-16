Samanyolu Haber /Gündem / Cübbeli'den al haberi: Gördüğüm rüyaya göre Meclis'te savaş kararı alındı /16 Eylül 2017 17:45

Cübbeli'den al haberi: Gördüğüm rüyaya göre Meclis'te savaş kararı alındı

Cübbeli Ahmet bu sefer de medyumluğa soyundu... Rüyasında Meclis'in savaş kararı alındığını gördüğünü vaazında anlatan Cübbeli rüya gerçekmiş gibi "vatanımız için hayırlısı nasip olsun" dedi.

Cübbeli'den al haberi: Gördüğüm rüyaya göre Meclis'te savaş kararı alındı

Cübbeli Ahmet, rüyasında Meclis'in savaş kararı alındığını gördüğünü vaazında anlattı. Savaş kararının Kuzey Irak'ta Barzani yönetiminin referandum kararına karşı alındığını söyleyen Cübbeli vaazında "gördüğüm rüyaya göre Mecliste savaş kararı alındı vatanımız için hayırlısı nasip olsun" diyerek videosunu paylaştı... 

 AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün katıldığı programda 27 Eylül'de yapılması gereken MGK toplantısının referandum kararı sonrasında 22'sine çekildiğini belirterek, “Barzani nihai kararımızı 22 Eylül'deki MGK ve Bakanlar Kurulu'nun ardından çok açık, net görecek” demişti.
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Cübbeli'den al haberi: Gördüğüm rüyaya göre Meclis'te savaş kararı alındı

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