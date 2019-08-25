Cübbeli Ahmet Hoca yine çark etti: Yanlış yorumlamışım

Haber Global ekranlarında Eşit Ağırlık programında Erdoğan Aktaş'ın moderatörlüğünde karşı karşı gelen Cübbeli Ahmet ismiyle bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ve gazeteci İsmail Saymaz tartıştı.





Programda Ahmet Mahmut Ünlü'ye siyaset ile olan ilişkisi de soruldu.







Ünlü 23 Haziran'de tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi öncesinde “Binali Yıldırım’a ben kaybettirdim diyen, kimi kazandırdığını söylemiş oluyor ve haram işliyor. İmamoğlu’na oy verenlere haramı, helali anlatsak ne yazar, anlatmasak ne yazar.” sözleri ile ilgili ilginç bir dönüş yaptı.





Sözlerinin gerekçelerini sıralamaya çalışan Ünlü sonunda, “Nereden biliyorsam, o zaman yanlış yorumlamışım. İman, inanıp inanmamakla ilgilidir bir partiye oy verildi diye kâfir olunmaz.” dedi.





DAHA ÖNCE DE İNKÂR ETMİŞTİ





Seçimden üç önce yaptığı sohbette Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) adayı Binali Yıldırım’ı açıkça desteklediğini belirten Ahmet Mahmut Ünlü, “‘Binali Bey’e ‘ben kaybettirdim’ diyen, kimi kazandırdığını söylemiş oluyor ve haram işliyor. Fıkıhla fetva veriyorum. Fıkıh heyetiyle görüştüm, Ulemayla istişare ettim.” sözleri sebebiyle tepki toplamıştı.







Ancak seçimin hemen sonrasında Ekrem İmamoğlu’na oy vermenin haram olduğu yönünde bir sözü hatırlamadığını yine de arkadaşlarına yaptığı konuşmaları incelemelerini istediğini söyleyen Cübbeli, konuşmasında böyle bir bölüm bulunmadığını anlattı.





İşte Cübbeli’nin o sözleri:





“Hoppala… Şimdi ben bunu konuşmalarımda hatırlamadım. Sonra arkadaşlara sordum. Onlar not alırlar. Bazen iki-üç saat konuşuyorum, hızlı konuşuyorum. Biz böyle bir şey bulamadık. İmamoğlu’na oy vermek haramdır dediğim noktayı ya tweetim vardır ya sesim vardır. Onu bulmasını istiyorum. Bunu bulamazsan ne duruma düşüyor? Artık kendisi bulsun.”