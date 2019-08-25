Samanyolu Haber /Gündem / Cübbeli Ahmet Hoca yine çark etti: Yanlış yorumlamışım /25 Ağustos 2019 09:18

Cübbeli Ahmet Hoca yine çark etti: Yanlış yorumlamışım

'Cübbeli Ahmet' ismiyle bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ve İsmail Saymaz canlı yayında karşı karşıya geldi.

SHABER3.COM

Haber Global ekranlarında Eşit Ağırlık programında Erdoğan Aktaş'ın moderatörlüğünde  karşı karşı gelen Cübbeli Ahmet ismiyle bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ve gazeteci İsmail Saymaz tartıştı. 

Programda Ahmet Mahmut Ünlü'ye siyaset ile olan ilişkisi de soruldu. 

Ünlü  23 Haziran'de tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi öncesinde “Binali Yıldırım’a ben kaybettirdim diyen, kimi kazandırdığını söylemiş  oluyor ve haram işliyor. İmamoğlu’na oy verenlere haramı, helali anlatsak ne yazar, anlatmasak ne yazar.” sözleri ile ilgili ilginç bir dönüş yaptı. 

Sözlerinin gerekçelerini sıralamaya çalışan Ünlü sonunda, “Nereden biliyorsam, o zaman yanlış yorumlamışım. İman, inanıp inanmamakla ilgilidir bir partiye oy verildi diye kâfir olunmaz.” dedi.

DAHA ÖNCE DE İNKÂR ETMİŞTİ 

Seçimden üç önce yaptığı sohbette Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) adayı Binali Yıldırım’ı açıkça desteklediğini belirten Ahmet Mahmut Ünlü, “‘Binali Bey’e ‘ben kaybettirdim’ diyen, kimi kazandırdığını söylemiş oluyor ve haram işliyor. Fıkıhla fetva veriyorum. Fıkıh heyetiyle görüştüm, Ulemayla istişare ettim.” sözleri sebebiyle tepki toplamıştı.

Ancak seçimin hemen sonrasında Ekrem İmamoğlu’na oy vermenin haram olduğu yönünde bir sözü hatırlamadığını yine de arkadaşlarına yaptığı konuşmaları incelemelerini istediğini söyleyen Cübbeli, konuşmasında böyle bir bölüm bulunmadığını anlattı.

İşte Cübbeli’nin o sözleri:

“Hoppala… Şimdi ben bunu konuşmalarımda hatırlamadım. Sonra arkadaşlara sordum. Onlar not alırlar. Bazen iki-üç saat konuşuyorum, hızlı konuşuyorum. Biz böyle bir şey bulamadık. İmamoğlu’na oy vermek haramdır dediğim noktayı ya tweetim vardır ya sesim vardır. Onu bulmasını istiyorum. Bunu bulamazsan ne duruma düşüyor? Artık kendisi bulsun.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Cübbeli Ahmet Hoca yine çark etti: Yanlış yorumlamışım Sonraki Haber >>

Polis göstericinin kafasına kaskla defalarca vurdu!

Polis göstericinin kafasına kaskla defalarca vurdu!

Arızalı sileceğe ipli çözüm!

Arızalı sileceğe ipli çözüm!

Bakan Pakdemirli'den skandal çıkış: Söndürme uçakları bozuk, isteyen varsa buyursun uçsun

Bakan Pakdemirli'den skandal çıkış: Söndürme uçakları bozuk, isteyen varsa buyursun uçsun

Davutoğlu Başbakanken kayyım atamalarını böyle savunuyordu

Davutoğlu Başbakanken kayyım atamalarını böyle savunuyordu

Kayyımı böyle savundu: O bölgede sandıktan çıkanı irade olarak görmeyin, bölge halkı cahil

Kayyımı böyle savundu: O bölgede sandıktan çıkanı irade olarak görmeyin, bölge halkı cahil

'Mağdur Emekçiler Platformu'ndan Gizli pazarlığa bir tepki

'Mağdur Emekçiler Platformu'ndan Gizli pazarlığa bir tepki

Uçak mısır tarlasına acil iniş yaptı

Uçak mısır tarlasına acil iniş yaptı

Youtuber maçta sahaya girdi

Youtuber maçta sahaya girdi

Domatesleri çöpe attılar

Domatesleri çöpe attılar

Uzasa işi karıştıracağız!

Uzasa işi karıştıracağız!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
04:38:50