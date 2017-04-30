Cübbeli Ahmet: Yakında cemaatlerin tümüne farklı hareketler çekilecek





Ahmet Mahmut Ünlü Cem Küçük’ün Mavi Marmara şehitlerine "manyak tipler" demesine tepki gösterdi. Cem Küçük için “Kripto salak” dedi.





Cübbeli konuşmasında “Gazeteciler, yalakalar çıkmışlar milleti uyutmaya, İsrail’le iyi geçinelim, İngiltere’yle iyi geçinelim, Amerika’yla iyi geçinelim… Mahvettiler içimizden oydular ya. Hala çıkmış diyor ki Mavi Marmara’dakiler manyaktı bilmem ne. Tövbe estafurullah. Kripto salak. Böyle kripto salaklar var şehitlere manyak diyen” ifadelerini kullandı.





Ünlü "Yakında cemaatlere operasyonlar yapılacak, Süleymancılara bir şey olursa sakın sevinmeyin bu üç sarı öküzün hikayesine benzer" dedi.



