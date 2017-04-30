Samanyolu Haber /Gündem / Cübbeli Ahmet: Yakında cemaatlerin tümüne farklı hareketler çekilecek /30 Nisan 2017 10:50

Cübbeli Ahmet: Yakında cemaatlerin tümüne farklı hareketler çekilecek

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü yakında tüm cemaatlere operasyonlar yapılacağını söyledi.

Cübbeli Ahmet: Yakında cemaatlerin tümüne farklı hareketler çekilecek


Ahmet Mahmut Ünlü Cem Küçük’ün Mavi Marmara şehitlerine "manyak tipler" demesine tepki gösterdi. Cem Küçük için “Kripto salak” dedi.

Cübbeli konuşmasında “Gazeteciler, yalakalar çıkmışlar milleti uyutmaya, İsrail’le iyi geçinelim, İngiltere’yle iyi geçinelim, Amerika’yla iyi geçinelim… Mahvettiler içimizden oydular ya. Hala çıkmış diyor ki Mavi Marmara’dakiler manyaktı bilmem ne. Tövbe estafurullah. Kripto salak. Böyle kripto salaklar var şehitlere manyak diyen” ifadelerini kullandı.

Ünlü "Yakında cemaatlere operasyonlar yapılacak, Süleymancılara bir şey olursa sakın sevinmeyin bu üç sarı öküzün hikayesine benzer" dedi.

<< Önceki Haber Cübbeli Ahmet: Yakında cemaatlerin tümüne farklı hareketler... Sonraki Haber >>

Cübbeli Ahmet: Yakında cemaatlerin tümüne farklı hareketler çekilecek

Cübbeli Ahmet: Yakında cemaatlerin tümüne farklı hareketler çekilecek

Rızkı Hudâ’dan Bilip Kula Minnet Etmeyenler

Rızkı Hudâ’dan Bilip Kula Minnet Etmeyenler

Erdoğan: Yastığınızın altındaki değerleri çıkarın

Erdoğan: Yastığınızın altındaki değerleri çıkarın

MC TV ANA HABER BÜLTENİ (28.Nisan.2017)

MC TV ANA HABER BÜLTENİ (28.Nisan.2017)

Erdoğan'ın konvoyunda polis tepkisi: Çekme lan, çekme!

Erdoğan'ın konvoyunda polis tepkisi: Çekme lan, çekme!

Hastanenin perişan halini yayınladı

Hastanenin perişan halini yayınladı

MC TV Ana Haber Bülteni

MC TV Ana Haber Bülteni

Meczup Trol Fatih Tezcan hakkında soruşturma

Meczup Trol Fatih Tezcan hakkında soruşturma

Savcılara böyle kelepçe takmaya çalışmıştı, ihraç edildi

Savcılara böyle kelepçe takmaya çalışmıştı, ihraç edildi

Bir tek derdimiz var bizim...

Bir tek derdimiz var bizim...
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:34:19