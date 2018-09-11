Samanyolu Haber /Gündem / Operasyon sırası Cübbeli Ahmet Hoca'ya mı geldi? /11 Eylül 2018 11:07

Operasyon sırası Cübbeli Ahmet Hoca'ya mı geldi?

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan Coşkun, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Cübbeli Ahmet lakaplı tarikat şeyhini eleştirmesini Adnan Oktar operasyonu ile benzeştirdi. Ahmet Hakan "Cübbeli'ye operasyon mu geliyor? diye sordu.

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Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan Coşkun'un yazısından ilgili bölüm şöyle;

"Sabahın köründe bir de Cübbeli'nin telefonu mu gelecek bana?"

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın isim vermeden kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'yü ima eden sert eleştirilerde bulunduğunu yazdı. Hakan, Diyanet İşleri Başkanı'nın Adnan Oktar’ı eleştirmesinin ardından Adnan Oktar grubuna yapılan operasyonu hatırlattığı yazısında "Acaba? Cübbeli’ye de mi?" sorusunu gündeme getirdi.

Ahmet Hakan'ın "Cübbeli'ye operasyon mu?" başlığıyla iddiaya yer verdiği yazısı şu şekilde:

"Diyanet İşleri Başkanı, isim vermemiş ama Cübbeli Ahmet’i ima eden sert eleştirilerde bulunmuş.

Hatırlayalım:

Diyanet İşleri Başkanı en son Adnan Oktar’ı sert eleştirmiş, ardından Adnan Oktar grubuna operasyon gelmişti.

Acaba?

Cübbeli’ye de mi?

 Ne yani?

Adnan Oktar’ın telefonunun ardından...

 Sabahın köründe bir de Cübbeli’nin telefonu mu gelecek bana?

 Hafazanallah! Hafazanallah!"
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