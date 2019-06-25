Cübbeli Ahmet Binali Yıldırım 'fetvasından caydı : Ben öyle bir fetva vermedim

“Cübbeli” lakaplı Ahmet Mahmut Ünlü ile Gazeteci İsmail Saymaz arasında “Fetva” kavgası çıktı.





Cübbeli Ahmet’in 23 Haziran seçimleri öncesi Binali Yıldırım ile ilgili söylediği sözler tartışma yaratmıştı. İsmail Saymaz, Cübbeli’nin CHP’ye oy verenlerin “haram” işlediği yönünde fetvası var açıklamalarına Cübbeli Ahmet meydan okudu.





23 Haziran seçimlerinden 3 gün önce yaptığı sohbette AKP’li Binali Yıldırım’ı açıkça desteklediğini belirten Ahmet Mahmut Ünlü, “‘Binali Bey’e ‘ben kaybettirdim’ diyen, kimi kazandırdığını söylemiş oluyor ve haram işliyor. Fıkıhla fetva veriyorum. Fıkıh heyetiyle görüştüm, Ulemayla istişare ettim.” sözleri nedeniyle tepki toplamıştı.





23 Haziran seçimlerinden sonra Cübbeli Ahmet’in bu sözlerini hatırlatan İsmail Saymaz’a, Ahmet Mahmut Ünlü sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.





İsmailağa Cemaati ve Cübbeli Ahmet olarak Binali Yıldırım’a destek verdiklerini ve bu desteğin nedenini de açıkladıklarını ifade eden Cübbeli, Saymaz’ın dediği gibi İmamoğlu’na verilen oylar için haram fetvası vermediğini söyledi.





CÜBBELİ FETVA SÖZÜNÜ HATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİ

Ekrem İmamoğlu’na oy vermenin haram olduğu yönünde bir sözü hatırlamadığını yine de arkadaşlarına yaptığı konuşmaları incelemelerini istediğini söyleyen Cübbeli, konuşmasında böyle bir bölüm bulunmadığını anlattı.





İşte Cübbeli’nin o sözleri:





“Hoppala… Şimdi ben bunu konuşmalarımda hatırlamadım. Sonra arkadaşlara sordum. Onlar not alırlar. Bazen iki-üç saat konuşuyorum, hızlı konuşuyorum. Biz böyle bir şey bulamadık. İmamoğlu’na oy vermek haramdır dediğim noktayı ya tweetim vardır ya sesim vardır. Onu bulmasını istiyorum. Bunu bulamazsan ne duruma düşüyor? Artık kendisi bulsun.”