Cristiano Ronaldo'ya hapis cezası!





Hakkında 2011 ve 2014 yıllarında 14.7 milyon Euro vergi kaçırdığı gerekçesiyle dava açılan Cristiano Ronaldo, İspanya Maliyesi ile davanın geri çekilmesi için uzlaşma görüşmeleri yapmaya başladı. Cristiano Ronaldo, İspanya Maliyesi’ne 14 milyon Euro karşılığında hakkındaki davanın iptal edilmesini istedi. Ancak İspanya Maliyesi, Portekizli yıldızın bu talebini kabul etmedi ve 28 milyon Euro talep etti. Yapılan görüşmelerin ardından Cristiano Ronaldo ve İspanya Maliyesi 20 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vard

İspanya La Liga takımlarından Real Madrid’de forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, vergi kaçırdığı gerekçesiyle iki yıl hapis cezasına çarptırıldı. İspanya Vergi Dairesi ile anlaşma yoluna giden Cristiano Ronaldo, hakkında verilen iki yıl hapis cezasını kabul etti. Cristiano Ronaldo, hapis cezası yerine 20 milyon Euro para cezası ödeyecek.