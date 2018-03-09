Samanyolu Haber /Gündem / CPJ hukuksuz hapis cezalarını kınadı /09 Mart 2018 16:56

CPJ hukuksuz hapis cezalarını kınadı

Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), dün 22 gazetecinin hapse mahkum edilmesini kınadı.

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New York merkezli komitenin sözcüsü Nina Ognyanova, "22 gazeteci hakkında devlet aleyhinde eylemlerde bulunma suçlamasıyla verilen hüküm, Türk yargı sistemi için utanç verici. Türk hükümetini temyiz sürecinde suçlamalardan vazgeçmeye çağırıyoruz. Türk hükümeti, gazeteciliği terörle bir tutmaya son vermeli ve sadece işlerini yaptıkları için hapis yatan onlarca basın çalışanını serbest bırakmalı" ifadelerini kullandı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 19'u tutuklu 29 medya çalışanının yargılandığı davada karar dün açıklanmıştı.
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