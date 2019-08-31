Çözülme başladı, AKP yokuş aşağı yuvarlanıyor

Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak gazetesinin yazarı Özlem Albayrak, "Sadece piramidin en üst tabakasındaki bir kopuş değil, söz konusu olan. Parti, yuvarlanıyor aslında aşağı doğru." dedi.





Albayrak, TV5'te yayınlanan Mehmet Ali Kayacı’nın sunduğu “Buluşma Noktası” programına konuk oldu.





ERDOĞAN'IN YÖNETİM TARZI KOPUŞU HIZLANDIRDI

AKP'nin Türkiye’yi patriarki (ataerkil/pederşahi) bir anlayışla yönettiğini ifade eden Albayrak, “Patriarki dediğimiz şey, böyle bir aile babasının, kendinden sonraki kuşakların memnun olmadığı ve olmayacağı birtakım kurallarla bir aileyi yönetmesi ve sürekli bir kontrol düzeni kurması anlamına geliyor." dedi.





Albayrak, AKP'den kopmaları da isim vermeden Recep Tayyip Erdoğan'ın pederşahi yönetimine bağladı: "Yani ‘benim dediğim olacak, benim dediğim şekilde yönetilecek, sözümün dışına çıkılmayacak ve sürekli bir kontrol kafesleri kurularak insanlar üzerinde… Yani bu kopmaları, bu yaprak dökümünü aslında çok da şaşkınlıkla izlememeliyiz."





TEK BİR KİŞİNİN EMİRLERİ İLE...

Albayrak, AKP içinde olup da AKP’nin liyakata önem vermediği, yaşam tarzlarına yeterince saygı duymadığı, tek bir kişi kültü haline geldiği, tek bir kişinin emirleriyle, tek bir kişinin hayata bakış açısıyla bir devleti yönettiği düşüncesinin AKP içinde de birtakım eleştirilere sebep olduğunu ifade etti.





ALBAYRAK: PARTİ AŞAĞI DOĞRU YUVARLANIYOR

“Toplumun alt kesimlerinde de homurdanmalar var.” diyen Albayrak, “Sadece üstte yaprak dökümü olmuyor; siyasî arenada kopuşlar olmuyor. Altlarda da homurdanmalar var. Yani yokuş aşağı gittiğini bu yüzden söyleyebiliriz, AKP'nin. O çözülme sürecinin başladığı bu yüzden söyleyebiliriz. Sadece piramidin en üst tabakasındaki bir kopuş değil, söz konusu olan. Parti, yuvarlanıyor aslında aşağı doğru.” diye konuştu.