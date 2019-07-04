Çorlu tren kazası davasına flaş gelişme

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde dün görülen tren kazası davasından, duruşma salonu dışında yaşanan arbede nedeniyle avukatlar tarafından suçlanmaları üzerine çekilme kararı alan mahkeme heyetine dosya geri gönderildi.







Çorlu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasına ilişkin ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan haklarında kamu davası açılan TCDD görevlisi dört sanığın dün yargılandığı duruşmada, yaşanan olaylar nedeniyle davadan çekilen 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin kararını değerlendirdi.





Heyet, davadan çekilmenin CMK’nin 30/2 maddesine uygun olmadığına karar vererek, dosyayı işlemlerin yapılması için 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne iade etti.





2'nci Ağır Ceza’nın kararında, “Sadece suç duyurusu ya da şikayetin varlığının davanın konusu ve tarafları bakamından mahkeme heyetinin tarafsızlığını şüpheye düşürmeyeceği, bu hali ile dosya kapsamında heyetin tarafsızlığını şüpheye düşürecek bir durum bulunmadığı, Çorlu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin çekilme kararının uygun olmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.” denildi.





Mahkeme heyeti, duruşma salonuna alınma sırasında yaşanan arbededen avukatların kendilerini suçlaması nedeniyle davadan çekildiğini açıklamış, dosya Çorlu 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.





DÖRT GÖREVLİ İÇİN 15 YILA KADAR HAPİS TALEBİ





Uzunköprü-İstanbul seferini yapan yolcu treninin 8 Temmuz 2018’de Çorlu yakınlarında vagonlarından bazılarının devrilmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirmiş, 340 kişi yaralanmıştı.





Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, “Kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu” bulunan TCDD 1’inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14’üncü Demir Yolu Bakım Müdürlüğü Demir Yolu Bakım Müdürü Turgut Kurt, Çerkezköy 143 Yol Bakım Şefliği Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, Köprüler Şefi Çetin Yıldırım ve Hat Bakım Onarım Memuru Celaleddin Çabuk’un “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan 2 ile 15 yıl arasında cezalandırılmaları talep edilmişti.