Samanyolu Haber /Gündem / Çorlu tren katliamında yakınlarını kaybeden ailelere polis müdahale etti /12 Haziran 2019 12:16

Çorlu tren katliamında yakınlarını kaybeden ailelere polis müdahale etti

Çorlu tren katliamı ailelerinin Anayasa Mahkemesi önünde yapmak istedikleri açıklamaya polis plastik mermi ile müdahale etti

SHABER3.COM

Çorlu tren katliamında yaşamını yitirenlerin aileleri Anayasa Mahkemesi önünde basın açıklaması yapmak için bir araya geldi. Polis, Çorlu tren katliamında yakınlarını kaybeden ailelere, Anayasa Mahkemesi’nin önünde plastik mermilerle saldırdı.

Katliamda yaşamını yitiren Oğuz Arda Sel’in dedesi fenalık geçirdi ve ambulansla alandan götürüldü. 


Oğuz Arda Sel’in annesi Mısra Öz Sel, “Haklarında takipsizlik kararı verenlerin bu takipsizlik kararları kaldırılsın diye Çorlu’da ‘Adalet Nöbeti’ başlattık ama o da dikkate alınmadı. 3 Temmuz’da görülecek dava sadece dört kişi üzerinden yürütülecek. Devlet Demir Yolları üst yönetimi, siyasiler ve bürokratlar kovuşturmada yargılanması gerekli görülmedi. Biz bu kişiler hakkında takipsizlik kararının kaldırılmasını istiyoruz. Bunun için de Anayasa Mahkemesi’ne başvurularımızı yaptık. ‘Adalet Nöbeti’mizin bir ayağı da Anayasa Mahkemesi’nde olacak” ifadelerini kullandı.

TCDD 1’inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14’üncü Demir Yolu Bakım Müdürlüğü Demir Yolu Bakım Müdürü Turgut Kurt, Çerkezköy 143 Yol Bakım Şefliği Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, Köprüler Şefi Çetin Yıldırım ve Hat Bakım Onarım Memuru Celaleddin Çabuk “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçlamasıyla 3 Temmuz 2019’da hâkim karşısına çıkacak.
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