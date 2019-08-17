Samanyolu Haber /Gündem / Çöp ithalatında ciddî artış /17 Ağustos 2019 13:31

Çöp ithalatında ciddî artış

CHP Hatay Milletvekili Av.Suzan Şahin, son zamanlarda Çin, Malezya, Vietnam gibi ülkelerin çöp ithalatını sınırlandırma kararı almasıyla birlikte birçok ülkeden Türkiye’ye yapılan çöp ithalatında ciddî bir artış yaşandığını, bu çöplerin tam olarak hangi işlemlerden geçirildiği, geri kazanımda kullanıp kullanılmadığı, niteliğinin ne olduğu, hangi alanlarda kullanıldığı ve nasıl bertaraf edildiği bilgisinin ise hükümet tarafından kamuoyundan gizlendiğini belirterek konuyu TBMM gündemine taşıdı.

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OECD raporunda, Türkiye’nin 2015 yılında çöpünün sadece yüzde 1’ini geri dönüşüme yolladığına, geri kalanını ise katı atık sahasına naklettiğine dikkat çekildiğini söyleyen Şahin, “Science dergisi tarafından yapılan bir araştırmada da ülkemizin atıkları geri dönüştürme konusunda en başarısız 20 ülke içerisinde olduğunu belirtmektedir. İnsan ve çevre sağlığını olumsuz etkileyebilecek bu hassas konu hakkında hükümet halkımızın kafasındaki soru işaretlerini gidermeli, çöp ve atık ithalatı ile bu çöplerin hastalık oluşturmadan nasıl işlemlerden geçirildiği konusunda şeffaf olarak milletimize aydınlatmalıdır” dedi.
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