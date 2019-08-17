Çöp ithalatında ciddî artış





OECD raporunda, Türkiye’nin 2015 yılında çöpünün sadece yüzde 1’ini geri dönüşüme yolladığına, geri kalanını ise katı atık sahasına naklettiğine dikkat çekildiğini söyleyen Şahin, “Science dergisi tarafından yapılan bir araştırmada da ülkemizin atıkları geri dönüştürme konusunda en başarısız 20 ülke içerisinde olduğunu belirtmektedir. İnsan ve çevre sağlığını olumsuz etkileyebilecek bu hassas konu hakkında hükümet halkımızın kafasındaki soru işaretlerini gidermeli, çöp ve atık ithalatı ile bu çöplerin hastalık oluşturmadan nasıl işlemlerden geçirildiği konusunda şeffaf olarak milletimize aydınlatmalıdır” dedi.