Samanyolu Haber /Ekonomi / Commerzbank'tan ürküten dolar tahmini /18 Mayıs 2018 09:13

Commerzbank'tan ürküten dolar tahmini

Commerzbank Gelişen Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Tatha Ghose Bloomberg HT'ye TL varlıklardaki satışı değerlendirdi.

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Ghose bu satışların gelişen piyasalardaki harekete paralel olduğunu, TCMB'nin harekete geçip geçmeyeceği meselesinin de satışta etkili olduğunu bildirdi. 

Merkez Bankası'nın 7 Haziran toplantısına kadar bekleme imkanı olmadığını vurgulayan Ghose, "dolar toplantıya kadar 5 TL'ye bile çıkabilir. Yani umarım bir faiz artışı yaparlar, benim görüşüme göre faiz artışının Cumhurbaşkanı'nın nihai amacıyla çelişmesi söz konusu değil, durumu stabilize etmeleri daha iyi olacak." ifadesini kullandı. 

Ghose şöyle devam etti; "Eğer faiz oranları %17-18'lere çıkarsa herşey sakinleşir, 3-6 ayda enflasyon da düşer, bunun akabinde faizleri yeniden düşürebilirsiniz, böylece daha iyi bir denge sağlamış olursunuz."  

Societe Generale Gelişen Piyasalar Direktörü Phoenix Kalen de Bloomberg HT'ye TCMB'nin keskin faiz artışı yapması gerektiğini dile getirmişti. 
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