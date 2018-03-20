Commerzbank'tan dolar raporu: Önümüzdeki aylarda...

Commerzbank, dolar ve euro karşısında kayıpları genişleyen Türk Lirası ile ilgili bir not yayınladı. Banka, dolar/TL'de 3,90 olan yarıyıl beklentilerinin aşıldığını ve yılsonu beklentileri olan 4 seviyesinin ulaşılabilir göründüğünü belirtti.



Commerzbank Stratejisti Tatha Ghose dün yayımladığı raporda, liradaki düşüşün bu kez jeopolitik risklerle tetiklenmediğini dikkat çekip bu değer kaybının, makro ekonomik verilerin nasıl zaman zaman piyasaya ağırlığını koyduğunu gösteren ‘mükemmel bir doğal deney' olduğunu belirtti.





‘TANIDIK BİR SARMAL BAŞLAYACAK'





businessht.com'un haberine göre notta, ‘Türk Lirası'nın Şubat ortasından bu yana yüzde 5 düşmesi, temel göstergelerin ağırlığını nasıl koyduğunu gösteren mükemmel bir doğal deney' ifadesi yer aldı.





Ghose, liraya ilişkin "TL zayıflamaya başladığında, birkaç ayın en kötü enflasyon rakamlarına yansıyacak ve tanıdık bir sarmal başlayacak" değerlendirmesinde bulundu.





Notta, ‘Liradaki sarmal yerleşirse daha fazla ve daha erken faiz artırımı görebiliriz' vurgusu yapıldı.





'AMA GEÇEN AY NE FARKLIYDI?'





Raporda şu ifadeler kullanıldı:





'Liradaki dengeli ara dönemde ‘carry trade' gibi ifadeler duyduk. O dönemde liranın uzun vadeli trendine çok fazla dikkat edilmedi. Fed'in faiz artırımının yaklaşması, erken seçim dedikoduları sebep olarak gösteriliyor. Ama geçen ay ne farklıydı? Vadeli piyasalarda Fed'in Mart'ta faiz artıracağı fiyatlanmıyor muydu? Powell şahin bir Fed başkanı görünümü çizmiyor muydu? Türkiye'de erken seçim riski yok muydu?





Problemli makro ekonomik veriler her zaman arka plandaydı: cari açık genişliyordu; çekirdek enflasyon inatçıydı. Bu faktörler zayıf lira aracılığıyla ağırlığını koymaya başladı. Şimdi enflasyon görünümü yeniden kötüleşecek. Şimdiye kadar lira dengeli seyrettiği için geçiş etkisi azalmıştı.





TCMB bu durumu nasıl önleyebileceğini biliyor. Faizleri belirgin şekilde artırma iştahı geliştirirse kolaylıkla bu döngüyü kırabilir. Yılın ikinci yarısında ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini 50 baz puan yukarda görüyoruz. Yine de TCMB'nin yeterli bir artırıma gitme konusunda çekimser olabileceğini düşünüyoruz.'