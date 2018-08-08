Samanyolu Haber /Ekonomi / Commerzbank uzmanı: Krizin şimdi başladığından korkuyorum /08 Ağustos 2018 11:04

Commerzbank uzmanı: Krizin şimdi başladığından korkuyorum

Commerzbank uzmanları faiz artışının gerekli olduğunu belirtti

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Commerzbank Kıdemli Döviz Stratejisti Lutz Karpowitz Bloomberg'e yaptığı açıklamada Merkez Bankası'ndan faiz artışı gelmezse TL'de değer kaybının devam edebileceğini söyledi

Merkez Bankası adımının kuru düşürmek için yeterli olmadığını kaydeden Karpowitz "Dolar/TL  bu hareketten sonra yine değer kazandı. Bugün de değer kazanıyor. Dolar likiditesi piyasada olacak, bu da TL'deki baskıyı rahatlatacak ama bu hacim FX piyasaları için yeterli olmadı" diye konuştu. 

Karpowitz Merkez Bankası'ndan ciddi bir faiz artışı gelmezse kısa vadede TL'de aşağı yönlü baskının devam edeceğini ifade etti. 

'ASIL ŞİMDİ BAŞLADIĞINDAN KORKUYORUM'

Commerzbank analisti Ulrich Leuchtmann ise, TL’de kısa süreli görülecek bir toparlanmanın krizin sona erdiği anlamına gelmeyeceğini savunurken, “Ben krizin şimdi başladığından korkuyorum. Türkiye’nin cari işlemler açığının finansmanı konusunda bir risk var. Bu büyük bir reel ekonomik krize ulaşabilir” dedi.
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