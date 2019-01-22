Samanyolu Haber /Gündem / Kriz 120 mağazası olan giyim devini de vurdu : Collezione ‘konkordato’ dedi /22 Ocak 2019 17:15

Kriz 120 mağazası olan giyim devini de vurdu : Collezione ‘konkordato’ dedi

Türkiye'nin önde gelen giyim devi Collezione konkordato istedi. Şirkete üç ay süre ile geçici mühlet verildi. Akyiğit Mağazacılık A.Ş adına Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesine başvuran şirket konkordato başvurusunda bulundu.

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Türkiye'nin tanınan şirketleri arasında yer alan Collezione; marka olma yolculuğuna 1987 yılında Bakırköy'de açtığı ilk mağazası ile çıktı. Şirketin Türkiye ve dünyada toplam 120 mağazası bulunuyor.

Akyiğit Mağazacılık A.Ş adına Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesine başvurarak konkordato talebinde bulundu.

Akyiğit Mağazacılık A.Ş’nin başvurusunu değerlendiren mahkeme şirkete yönelik 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Mahkeme SMM Haluk Uslu, Burak Huysal, Ali Fatih Uysal’ı geçici komiser heyeti olarak atadı.
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