Çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 10 oldu

İstanbul Valiliği, bugün saat 19.15 itibarıyla olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 10’a yükseldiğini açıkladı.







İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise öğleden sonra olay yerinde yaptığı açıklamada 13 kişinin enkazdan sağ çıkarıldığını söyledi. Yaralılardan 3’ünün durumu ciddiyetini koruyor. Kayıtlara göre, zeminle birlikte 8 katlı olan binada bulunan 14 dairede 43 kişi ikamet ediyordu.





ÇEVREDEKİ 7 BİNA BOŞALTILDI





Vali Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada komşu 7 binanın boşaltıldığını da aktardı





Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi’nde bulunan binanın 1992 yılında 5 katlık ruhsatla inşa edildiği ve daha sonra 3 kat ilave yapıldığı tespit edildi. Vali Yerlikaya ek katların iskan izninin bulunmadığını belirtti.







Çöken bina ile ilgili yayın yasağı getirilirken Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, çökmeye ilişkin soruşturma başlattı.