Samanyolu Haber /Gündem / 'Çöken bina kaçakken imar affından yararlanmış... İmar barışı'na son verilsin' /07 Şubat 2019 18:35

'Çöken bina kaçakken imar affından yararlanmış... İmar barışı'na son verilsin'

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), dün İstanbul’un Kartal ilçesinde çöken Yeşilyurt Apartmanı’na dair yaptığı açıklamada yıkılan apartmanın İmar Barışı'na başvuran binalardan olduğu ve bu binalara yapı ruhsatı vermenin binaları güvenli kılmadığını bildirdi.

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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın imzasıyla TMMOB’un internet sitesinden "Kartal'da yaşanan facia siyasal iktidarın yanlış imar politikalarının ürünüdür" başlıklı bir açıklama yayımlandı. Yaralılara şifalar dileyen TMMOB Başkanı Koramaz, Türkiye’de yapı stokunun yüzde 60’ının kaçak olduğunu, bu yapıların hem içindekiler hem de çevresindekiler için hayati tehlike oluşturduğunu vurguladı.

Koramaz, İmar Barışı'na başvuran yapıların denetlenmesi ve bu uygulamaya derhal son verilmesi gerektiğini açıkladı.

“Siyasal iktidarlar ve yerel yönetimler tarafından sıklıkla çıkartılan imar afları, bu kaçak yapılaşmaları cesaretlendirmekte hatta ödüllendirmektedir. Cumhuriyet döneminde 14 kez imar affı çıkarılmıştır” diyen Koramaz, açıklamasına şöyle devam etti:

“Bu tip kaçak yapılara tanınan afların en kapsamlısı ‘İmar Barışı’ adıyla geçtiğimiz yıl Haziran ayında çıkartılmış ve 2019 yılı Haziran ayına kadar kaçak yapılara imar affından yararlanma hakkı getirilmiştir. Bakanlığın açıklamalarına göre 2018 yılı içerisinde 9 milyon 210 bin bağımsız bölüm bu af kapsamında ruhsatlandırılmıştır. Belediye Başkanlığının açıklamalarına göre Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı da bu İmar Affı kapsamında ‘Yapı Kayıt’ başvurusunda bulunmuştur. İçinde yaşayan yurttaşlarımıza mezar olan kaçak yapıyı kağıt üzerinde "ruhsat" sahibi yapmanın vebali, bu yasayı çıkaran siyasal iktidarın üzerindedir.

“Yaşadığımız acı deneyimin de gösterdiği gibi "imar barışı" adı altında işletilen hukuksuzluk, toplumun can ve mal güvenliğini riske atan tüm girişimleri aklamaktadır. Bir binanın imar affı ile ruhsat sahibi olması, onun güvenli olduğu anlamına gelmemektedir. Binaları güvenli yapan, mühendislik bilgi, birikimi ve uygulamasıdır. Bu gerçekliğe rağmen siyasal iktidar tarafından yapılan bir düzenleme ile 2018 yılı Mayıs ayı içerisinde yapı ruhsatlarında mühendis imzası bulunma zorunluluğunu kaldırılmıştır. Hükümet denetim mekanizmalarını güçlendirmek yerine, mühendislik hizmeti almayan yapı üretimini teşvik etmektedir.

“Hükümeti ‘İmar Barışı’ uygulamasını derhal son vermeye çağırıyoruz. Başta imar affı uygulamasından faydalandırılan yapılar olmak üzere mevcut yapı stoku planlı biçimde incelenmeli ve yönetmeliklere uygun olmayan, deprem güvenliği olmayan yapılar derhal tahliye edilerek gerekli güçlendirme ve yenileme çalışmaları yapılmalıdır.”

 

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