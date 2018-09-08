'Çok sayıda gazete kapanacak'

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, kağıt fiyatlarındaki artışa ve basına etkilerine ilişkin açıklamada bulundu.





Türk lirasının ABD doları karşısında değer kaybetmesinin ardından yazılı basında kağıt temininde sıkıntılar yaşanmaya başladığını belirten Alban, "Devlet, çözüm üretmezse maalesef yazılı basında, çok sayıda gazetenin kapısına kilit vurulacak. Çok acil olarak basını destekleyen seri kararlar alınmalı" dedi.





Alban, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, "Resmi ilan gelirlerinde de son yıllarda büyük bir gerileme yaşandı. Yerel basının yaşaması için hükümetin mutlak surette ekonomik paket açıklaması gerekiyor. Bu sürece müdahale edilmez ise sonuçta ya iflas ya işsizlik olacaktır" ifadelerini kullandı.



