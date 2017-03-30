Çok sayıda Alman vatandaşı Türkiye'ye alınmamış

Alman Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schäfer Berlin'de yaptığı açıklamada, Türk makamlarının son aylarda Alman vatandaşı çok sayıda Türkiye kökenlinin ülkeye girişine izin vermediğini doğruladı. Schäfer, Bize bazı vakalar intikal etti. Konuyu gündemimize aldık ve ilgileniyoruz" dedi.





Sözcü Türkiye ve Almanya arasında varolan gerginlik nedeniyle ilgili kişilerin yaşadığı soruna bir çözüm bulunabilmesinin zor olduğunu belirtti.

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu yönetim kurulu üyesi Ufuk Çakır kendilerine bu konuda çok sayıda vakanın bildirildiğini belirtti. Çakır yaptığı açıklamada, Türkiye'ye girmesine izin verilmeyenlerin çoğunun Kürt ve Alevi olduğunu ileri sürdü.