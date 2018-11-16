Samanyolu Haber /Gündem / Çok sayıda akademisyen, iş insanı ve Gazeteciye gözaltı kararı /16 Kasım 2018 09:18

Çok sayıda akademisyen, iş insanı ve Gazeteciye gözaltı kararı

İstanbul'da Boğaziçi ve Bilgi Üniversitesi mensubu akademisyenlerine gözaltı kararı

SHABER3.COM

Boğaziçi Üniversitesi ile İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden bazı akademisyenler ile iş insanları ve gazeteciler gözaltına alındı. Operasyonun tutuklu iş insanı Osman Kavala’nın kurucusu olduğu Anadolu Kültür Derneği üye yöneticilerine yönelik olduğu belirtiliyor.

Bu isimler arasında Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay ile İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turgut Tarhanlı da bulunuyor.

Gözaltı bilgisini Twitter hesaplarından CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ile HDP’li eski vekil Ufuk Uras duyurdu.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise Anadolu Kültür çalışanlarının da gözaltına alındığını yazdı.


Öte yandan Bilgi Üniversitesi kurucularından Yiğit Ali Ekmekçi, işadamı Hakan Altınay, Hafıza Merkezi’nin kurucu üyesi Meltem Aslan Çelikkan, sanat merkezi DEPO’nun kurucusu Asena Günal ve gazeteci Çiğdem Mater’in de gözaltına olduğu bildirildi.

Gözaltına alınan isimlerin neyle suçlandığı bilinmiyor. Ancak isimlerin ortak noktası Kavala’nın kurucusu olduğu Anadolu Kültür Derneği üye ve yöneticileri olması.
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