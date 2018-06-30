'Çok borçluyuz, aman frene basmayın yoksa batarız'

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, ekonomi yönetimine, “Reel sektör bu kadar borçluyken piyasalar daraltılırsa tekerlek dönmez, ekonominin çarkları durur” uyarısında bulundu.





SIKINTIYI BU YIL YAŞAYACAĞIZ





ASO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı Afyon'da gerçekleştirildi. Vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla istihdam teşviklerinin değerlendirildiği toplantının açılışında konuşan ASO Başkanı Özdebir, hükümetin seçim öncesinde piyasalara verdiği desteğin seçimlerin ardından kesilmemesini istedi. Son dönemde artan döviz kuru ve yükselen faizlerin etkisini 2018 bilançosunda yaşayacaklarını belirten Özdebir, “Yurt dışından gelecek finansmana ihtiyaç duyan bir ülkeyiz. Bu ihtiyacı karşılayamadığımız sürece bu kur sıkıntısının devam edeceği görülüyor. Bizler bunun sonuçlarını 2018'de yaşayacağız. Seçim sonrasında tedbirleri alırken yanlış yapmamamız gerekiyor” dedi. Özdebir, yeni ekonomi yönetimine şu uyarıyı yaptı:





FRENE BASMAYIN, BATARIZ





“Ekonominin yavaşlatılması halinde bizim açımızdan yaşanacak tehlike şu; eğer reel sektör bu kadar borçluyken piyasalar daraltılırsa, tekerleğin dönmesine mani olur, zaten borçlu olan firmalarımızı daha büyük sıkıntıya sokar. Halbuki çarkların dönmesi için piyasaların daraltılmaması lazım. Genişleyici politikalar devam ederse çarklar döner, teker kar toplayabilir.”





ÜRETİMİ DESTEKLEYİN





Başkan Özdebir, Türkiye'de talep yönlü enflasyon baskısından ziyade maliyet yönlü enflasyon baskısı yaşandığını, enflasyonun da daha çok kur artışlarından kaynaklandığını söyledi. Kur kaynaklı enflasyonun ve cari açığın önlenebilmesi için yeni ekonomi yönetiminin mutlaka yerli üretimi desteklemesi gerektiğini belirten Özdebir, ancak bu sayede ara malı ithalatının azalacağını, kur baskısının azalacağını ve enflasyonun düşeceğini söyledi. Özdebir, cari açığın azaltılabilmesi için özellikle demir çelik, alüminyum ve otomotiv başta olmak üzere ithal ara mallarının iç piyasada üretiminin daha fazla desteklenmesi gerektiğini belirtti.