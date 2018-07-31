Çocuklarınızı bu gıdalardan uzak tutun





Bu tarz yanlış beslenmeyle kazanılan kiloların geri verilmesi ve bozulan hormon sağlığının geri kazanılması pek mümkün değil. Tam da bu yüzden, çocuklarımız fast food tarzı besinlere ve paketli gıdalara alıştırmamalı, beslenme alışkanlıklarını ev ortamında hazırlanan ve tüm aile bir arada keyifle tüketilen saatli öğünlerle yetiştirilmeli. Okan Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Sinem Ece Çaparoğlu, hem çocuklarımızın hem de kendimizin tüketmemesi gereken, en sağlıksız besinleri açıkladı: Mikrodalgada Patlamış Mısır, tavuğun hangi kısımlarından yapıldığı belli olmayan tavuk nugget, obezitenin en büyük nedenlerinden biri olan hamburger, Patates Kızartması, , obezite, diyabet gibi birçok hastalığa neden olan cipsler, kanser yapma riski olan işlenmiş etler. İşlenmiş somon, Beyaz şeker, beyaz un ve ürünleri, Poğaça, Sosisli Sandviç, içerisindeki gıda boyalarının sağlığa oldukça zararlı olduğu jelibon, hazır turşular, kahve kreması, muffin, ekler ve bunlara benzer gıdalar.