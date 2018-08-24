Samanyolu Haber /Gündem / Çocuklarını üniversiteye atadılar: Babam sağolsun! /24 Ağustos 2018 09:14

Çocuklarını üniversiteye atadılar: Babam sağolsun!

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dişçilik Hizmetleri bölümündeki iki öğretim görevlisi kadrosuna, rektör yardımcılarının kızları atandı

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi için açılan kadro sınavını öğretim üyelerinin eş ve çocukları kazanmasının ardından İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nde de benzer bir ‘gelişme’ yaşandı. Buna göre, üniversitenin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dişçilik Hizmetleri bölümünde iki öğretim görevlisi kadrosu bulunurken, bunlara rektör yardımcılarının kızları atandı.



İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nin Rektör Yardımcısı İrfan Karadede’nin kızı Beyza Karadede, Sağlık Meslek Yüksek Okulu’nun Dişçilik Hizmetleri Bölümü’ne başkan olarak atandı. Yine aynı üniversitenin Dişçilik Hizmetleri Bölümü’nde öğretim görevlisi olan Gökçenur Gökçe de, bir diğer rektör yardımcısı olan Turan Gökçe’nin kızı.

Sitede çalışmaları görülmüyor
Gökçenur Gökçe’nin üniversitenin sitesinde yer alan akademik özgeçmişinde, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olduğu görülüyor. Ancak sitede Gökçenur Gökçe’nin herhangi bir akademik çalışmasının yer almaması dikkat çekiyor. Doktor öğretim görevlisi olan Beyza Karadede’nin ise Yeditepe Üniversitesi’nden mezun olduğu, aynı üniversitesinin Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde doktorasını tamamladığı görülüyor. Fakat üniversitenin sitesinde, Beyza Karadede’nin de akademik çalışmaları mevcut değil.
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