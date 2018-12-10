Çocuklarını kazada kaybeden babanın 'beni yakına taşıyın' dilekçesi üç kez reddedilmiş

İPA Haber'in haberine göre Keskin Cezaevi’nde tutuklu Civelek’in mayıs, ağustos ve eylül aylarında “Ailem Düzce’de yaşıyor, çocuklarım küçük gidip gelmeleri zor oluyor yakın bir cezaevine nakil istiyorum.” şeklinde verdiği dilekçelere Adalet Bakanlığı tarafından red kararı verildiği ortaya çıktı.







3 farklı tetkik hâkimin bakan adına Kırıkkale Cumhuriyet Savcılığına 3 farklı tarihte gönderdiği yazıların içeriği aynı.





3 BAŞVURU DA “İLGİLİ CEZAEVİNDE DOLULUK” GEREKÇESİ İLE REDDEDİLMİŞ





Civelek’in taleplerini hâkimler, “Talep edilen ceza infaz kurumlarının kapasitelerinin dolu olması dikkate alınarak, nakli uygun görülmemiştir.” diyerek reddetti.

Evren Civelek’in memleketi Düzce’ye yakın bir cezaevine nakil talep ettiği ilk dilekçeye verilen cevap.





Evren Civelek’in sonrasında verdiği nakil talebi dilekçelerine de aynı gerekçelerle red cevabı verilmiş.





Evren Civelek, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrası önce Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile öğretmenlikten ihraç edildikten sona Gülen cemaatine yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanmıştı.





Civelek, memleketi Düzce olmasına rağmen Kırıkkale Keskin Cezaevi’ne gönderildi.





KHK’lı öğretmen; eşini, çocuklarını ve anne-babasının sadece açık görüşlerde bir arada görebiliyordu.





7 ARALIK CİVELEK İÇİN KÂBUS OLDU





7 Aralık 2018 Cuma günü Keskin Cezaevi’nin açık görüş günü için Evren Civelek’in eşi Hatice Civelek babası Emin Balıkçı ve iki kızıyla yola çıktı.





Kayınvalidesi Havva Civelek de Rize’den gelip onlara katıldı. Kurallar gereği sabah 7’de cezavinde olunması gerektiği için gece yarısı yola çıkmışlardı.





Açık görüş sonrası Evren Civelek ile vedalaşan aile 350 kilometrelik geri dönüş yoluna koyuldu ancak Ankara Mamak mevkisinde içinde bulundukları araç yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazadan ağır yaralı olarak kurtulan Hatice Civelek de eşi gibi KHK ile öğretmenlikten atılmıştı.





İki çocuğunu, babasını ve kayınvalidesini kaybeden Hatice Civelek’in tedavisi Ankara Numune Hastanesi’nde sürüyor.





“EŞİMİ TEK BAŞINA HÜCREYE ATMAYIN”





Şuuru yerine geldiğinde eşinin çocuklarının ve kayınvalidesi ile babasının cenazesinde olduğunu öğrenen Hatice Civelek’in, “Ne olur, eşim bu kadar şeyden sonra hücreye dönemez, o hücreye tek başına atmayın onu. Benim belim, göğsüm, kolum kırık. Benim ona onun da bana ihtiyacı var. Lütfen onu bırakın.” dediği aktarılıyor.





Eşi hastanede ağır yaralı yatarken acılı baba Evren Civelek savcılığın özel izni ile çocuklarının cenaze namazında, Düzce’deki kabristandaydı.





Acılı annenin hayati tehlikesi bulunmazken, vücudundaki kırıklardan ötürü ameliyata alınacağı bildiriliyor.





Evren Civelek’in avukatı ise müvekkilinin tahliyesi için mahkemeye başvurdu.





Civelek daha önce verdiği, memleketi Düzce’ye yakın cezaevine nakil talebinde, ekonomik yönden sıkıntı çektiklerini, ailesinin görüşlere gidip gelmede zorlandığını da belirtmiş.





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