Samanyolu Haber /Gündem / Çocuklara tribünde Organize Suç Lideri Sedat Peker tişörtü giydirdiler /23 Eylül 2017 17:53

Çocuklara tribünde Organize Suç Lideri Sedat Peker tişörtü giydirdiler

Trabzonspor-Alanyaspor maçı sırasında tribünde bulunan bir grup çocuğa, organize suç örgütü liderliği hükümlüsü Sedat Peker'in ismi ve bir sözünün harflerinden oluşan tişörtler giydirildi.

SHABER3.COM

Trabzon Şenol Güneş Stadyumu'nda oynanan Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor maçında tribünde bulunan bir grup çocuğa,organize suç örgütü liderliğinden hükümlü Sedat Peker'in isminin ve bir sözünün harfleri yazan tişörtler giydirildi. Çocukları tek sıra halinde dizip giydikleri tişörtlerdeki harfler birleştirildiğinde, "Reis Sedat Peker. Bir umuttur yaşamak" yazısı ortaya çıktı.

 "ÇOCUKLAR ÖLMESİN" PANKARTINA CEZA VERİLMİŞTİ

 Bugün oynanan maçta yaşanan tişört skandalı, akıllara daha önce Amedspor- Fenerbahçe maçında, "Çocuklar ölmesin maça da gelsin" pankartıyla sahaya çıkmasından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Amedspor'a verilen cezayı getirdi.



 Trabzonspor maçında yaşanan tişört skandalına ilişkin ise henüz resmi makamlardan herhangi bir açıklama yapılmadı.
<< Önceki Haber Çocuklara tribünde Organize Suç Lideri Sedat Peker tişörtü... Sonraki Haber >>

Afgan yetkiliden Türk öğretmenleri karalamaya çalışan AKP'li yetkiliye sert tepki

Afgan yetkiliden Türk öğretmenleri karalamaya çalışan AKP'li yetkiliye sert tepki

15 Temmuz ve Hizmet Hareketi - Yakında MC EU TV'de

15 Temmuz ve Hizmet Hareketi - Yakında MC EU TV'de

Ağır hasta akademisyen nihayet tahliye edildi

Ağır hasta akademisyen nihayet tahliye edildi

Sınav için hazırlanan kitaplar çöpe gidiyor

Sınav için hazırlanan kitaplar çöpe gidiyor

Erdoğan'ın korumaları ve salondakiler 2 protestocuyu dövdü

Erdoğan'ın korumaları ve salondakiler 2 protestocuyu dövdü

Erdoğan'ın ABD'deki protestoculara tepkisi kameralara yansıdı

Erdoğan'ın ABD'deki protestoculara tepkisi kameralara yansıdı

Erdoğan'ın korumaları ABD'de yine protestocu dövdü

Erdoğan'ın korumaları ABD'de yine protestocu dövdü

Preet'le 'takipte kalın'

Preet'le 'takipte kalın'

'Philadelphia'da kimin konuşacağını Türkiye'deki diktatör söyleyemez'

'Philadelphia'da kimin konuşacağını Türkiye'deki diktatör söyleyemez'

'Trump benden özür diledi' dedi, anında yalanlandı

'Trump benden özür diledi' dedi, anında yalanlandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:28:10