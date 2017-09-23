Çocuklara tribünde Organize Suç Lideri Sedat Peker tişörtü giydirdiler

Trabzon Şenol Güneş Stadyumu'nda oynanan Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor maçında tribünde bulunan bir grup çocuğa,organize suç örgütü liderliğinden hükümlü Sedat Peker'in isminin ve bir sözünün harfleri yazan tişörtler giydirildi. Çocukları tek sıra halinde dizip giydikleri tişörtlerdeki harfler birleştirildiğinde, "Reis Sedat Peker. Bir umuttur yaşamak" yazısı ortaya çıktı.





"ÇOCUKLAR ÖLMESİN" PANKARTINA CEZA VERİLMİŞTİ





Bugün oynanan maçta yaşanan tişört skandalı, akıllara daha önce Amedspor- Fenerbahçe maçında, "Çocuklar ölmesin maça da gelsin" pankartıyla sahaya çıkmasından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Amedspor'a verilen cezayı getirdi.













Trabzonspor maçında yaşanan tişört skandalına ilişkin ise henüz resmi makamlardan herhangi bir açıklama yapılmadı.