Samanyolu Haber /Gündem / Çocuklar bayram harçlıklarını Türkiye'deki mağdurlara gönderdi /26 Haziran 2017 16:07

Çocuklar bayram harçlıklarını Türkiye'deki mağdurlara gönderdi

Romanya’daki Hizmet okulu öğretmeninin çocukları, topladıkları bayram harçlıklarını Türkiye’deki mağdur akranlarına gönderecek.

Çocuklar bayram harçlıklarını Türkiye'deki mağdurlara gönderdi

Duygularını bir videoyla paylaşan çocuklar, topladıkları 110 euro değerindeki parayla yaşıtlarının acılarını hafifletmeyi amaçlıyor.

Yaşanan zulümlerl nedeniyle Hizmet gönüllüleri dünyanın dört bir köşesinde buruk bir bayram geçiriyor. Türkiye’de anasız, babasız bayram geçiren çocukların sosyal medyadaki paylaşımları yürekleri burktu. Köstence Bilgisayar Lisesi öğretmeni Murat Ağce, bu videolardan birini çocukları Yusuf, Ayşenur ve Zeynep’le gözyaşları içinde izledi. Videodan çok etkilenen çocuklar, topladıkları harçlıklarını Türkiye’deki yaşıtlarıyla paylaşmayı tercih etti. Üç kardeş civanmertliklerini, yayınladıkları videoyla duyurdu. Çocuklar, girişimin diğer yaşıtlarına örnek olmasını diledi.

Hizmet hareketine yönelik soykırım kapsamında, 17 bin kadın ve 560’ı aşkın çocuk cezaevlerinde kalıyor. Onbinlerce çocuk, anne ve babasından kopartılmış durumda.

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Çocuklar bayram harçlıklarını Türkiye'deki mağdurlara gönderdi

Çocuklar bayram harçlıklarını Türkiye'deki mağdurlara gönderdi

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